Втрати ворога станом на 21 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11278 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 130 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 21 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 21 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 21 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 132 200 (+1 130) осіб;
  • танків – 11 278 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 23 436 (+37) од.
  • артилерійських систем – 33 902 (+23) од.
  • РСЗВ – 1 524 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 229 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72 600 (+235) од.
  • крилаті ракети – 3 864 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 026 (+134) од.
  • спеціальна техніка – 3 980 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1336-й день повномасштабної війни в Україні.

втрати окупанти Генштаб

