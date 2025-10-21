Втрати ворога станом на 21 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 130 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 21 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 21 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 21 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 132 200 (+1 130) осіб;
- танків – 11 278 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 23 436 (+37) од.
- артилерійських систем – 33 902 (+23) од.
- РСЗВ – 1 524 (+0) од.
- засоби ППО – 1 229 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 72 600 (+235) од.
- крилаті ракети – 3 864 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 026 (+134) од.
- спеціальна техніка – 3 980 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1336-й день повномасштабної війни в Україні.
