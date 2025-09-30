Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни окупували ще одне село на Донеччині – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни окупували ще одне село на Донеччині – DeepState
Окупанти просунулись на Донеччині
фото з відкритих джерел

Ворог просунувся у Серебрянському лісництві

У ніч проти 30 вересня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Аналітики повідомили про окупацію села Полтавка на Донеччині.

Згідно з нею, ворог просунувся поблизу Новоіванівки та у Серебрянському лісництві.

В Україні триває 1315-й день повномасштабної війни

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 33 авіаційні удари, застосувавши 58 керованих авіабомб.

Читайте також:

Теги: окупанти Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанта Свиридова було знищено 21 вересня
Сили оборони на фронті ліквідували титулованого російського баскетболіста
28 вересня, 12:31
Покровський сектор Сили оборони стабілізували, а противник опинився в оточенні під Добропіллям
«Наступ на Донбасі росіяни планували рік». Герой України Манько оцінив ситуацію на фронті
27 вересня, 15:00
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2025 року
23 вересня, 08:26
У місті залишаються близько 1700 цивільних мешканців
«Це виживання». Влада повідомила про ситуацію у Куп’янську
22 вересня, 18:39
Ситуація на фронті 21 вересня
Лінія фронту станом на 21 вересня 2025. Зведення Генштабу
21 вересня, 22:39
Через сильне задимлення та отруєння чадним газом російські офіцери не змогли врятуватися
На Запоріжжі унаслідок диверсії ліквідовано майже два десятки російських офіцерів
18 вересня, 16:34
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11177 танків
Втрати ворога станом на 12 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
12 вересня, 07:36
Внаслідок удару робота фабрики повністю паралізована
Росія вивела з ладу збагачувальну фабрику ДТЕК
8 вересня, 13:26
Війна проти Росії отримала офіційну назву
Війна проти Росії отримала офіційну назву
30 серпня, 00:57

Події в Україні

Лінія фронту станом на 29 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 29 вересня 2025. Зведення Генштабу
Перемога правлячої партії на виборах у Молдові, збиття дроном російського Мі-8. Головне за 29 вересня
Перемога правлячої партії на виборах у Молдові, збиття дроном російського Мі-8. Головне за 29 вересня
Бензинова криза. Окупаційна влада Криму вдалася до екстрених заходів
Бензинова криза. Окупаційна влада Криму вдалася до екстрених заходів
У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала майже пів години
У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала майже пів години
Шестиденний блекаут на Запорізькій АЕС. Держатомрегулювання бʼє на сполох
Шестиденний блекаут на Запорізькій АЕС. Держатомрегулювання бʼє на сполох
Міноборони анонсувало передачу Україні шведських винищувачів Gripen
Міноборони анонсувало передачу Україні шведських винищувачів Gripen

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua