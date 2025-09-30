Росіяни окупували ще одне село на Донеччині – DeepState

Ворог просунувся у Серебрянському лісництві

У ніч проти 30 вересня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Аналітики повідомили про окупацію села Полтавка на Донеччині.

Згідно з нею, ворог просунувся поблизу Новоіванівки та у Серебрянському лісництві.

В Україні триває 1315-й день повномасштабної війни

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 33 авіаційні удари, застосувавши 58 керованих авіабомб.