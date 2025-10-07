Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині триває 1322-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 193 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 66 авіаційних ударів, застосував три ракети й 143 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4523 обстріли, з них 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5301 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Краснопілля Сумської області; Олексієво-Дружківка, Костянтинівка Донецька область; Запоріжжя, Розумівка, Новояковлівка, Степове Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, три артилерійських засоби, пункт управління БпЛА, командний пункт та два інші важливі об’єкти противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили шість атак росіян. Противник завдав вісім авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіабомб та здійснив 154 обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Минулої доби відбулося 19 боєзіткнень у районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу населених пунктів Куп’янськ, Редьківка та у бік Піщаного, Петропавлівки й Богуславки.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував п’ять разів, намагаючись просунутися вперед в районах населених пунктів Рідкодуб, Мирне, Торське та Шандриголове.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Агресор атакував поблизу Григорівки та у напрямку Дронівки і Ямполя. Загалом минулої доби відбулося 20 боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу Майського та у бік населеного пункту Ступочки.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 23 атаки у районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки, Плещіївки та Полтавки.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 59 атак агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та у бік Новопавлівки й Володимирівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 22 ворожі штурми у районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Піддубне, Воскресенка, Січневе, Соснівка, Вороне та Новогригорівка. Чотири боєзіткнення триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Ворог вісім разів намагався наступати поблизу Полтавки, отримав відсіч.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Агресор чотири рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Степове та Кам’янське.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Минулої доби противник здійснив одну безрезультатну спробу просунутись вперед.

Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2025 року фото 12

Нагадаємо, триває 1322-й день повномасштабної війни в Україні.

