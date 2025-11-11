Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу

Триває 1357-й день повномасштабної війни в Україні

Противник завдав одного ракетного та 22 авіаційних ударів, скинувши 60 керованих авіабомб, здійснив 2809 ударів дронами-камікадзе та 3231 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

11 листопада станом на 22:00 відбулося 206 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 10 атак російських загарбників. Ворог здійснив 142 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Відбулося 16 бойових зіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та у бік Дворічанського, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив 17 атак на позиції наших військ у районах Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у бік Глушківки, Петропавлівки й Новоосинового. Дотепер триває дев’ять бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку

Російські війська десять разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Зарічне, Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр. Одне бойове зіткнення продовжується.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили вісім ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

На Краматорському напрямку

Боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. Сили оборони дотепер відбивають ще дві атаки противника.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 72 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Олександрівському напрямку

Ворог 23 рази атакував поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Новомиколаївка, Першотравневе, Рибне та у бік Солодкого. Бої продовжуються у двох локаціях.

На Гуляйпільському напрямку

Українські воїни відбили три атаки в районі населеного пункту Зелений Гай.

На Оріхівському напрямку

Загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців у бік населеного пункту Приморське.

На Придніпровському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1357-й день повномасштабної війни в Україні.