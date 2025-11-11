Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 11 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1357-й день повномасштабної війни в Україні

Противник завдав одного ракетного та 22 авіаційних ударів, скинувши 60 керованих авіабомб, здійснив 2809 ударів дронами-камікадзе та 3231 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

11 листопада станом на 22:00 відбулося 206 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 10 атак російських загарбників. Ворог здійснив 142 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 16 бойових зіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та у бік Дворічанського, чотири боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив 17 атак на позиції наших військ у районах Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у бік Глушківки, Петропавлівки й Новоосинового. Дотепер триває дев’ять бойових зіткнень.

Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські війська десять разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Зарічне, Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр. Одне бойове зіткнення продовжується.

Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили вісім ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Боєзіткнень не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. Сили оборони дотепер відбивають ще дві атаки противника.

Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 72 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог 23 рази атакував поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Новомиколаївка, Першотравневе, Рибне та у бік Солодкого. Бої продовжуються у двох локаціях.

Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Українські воїни відбили три атаки в районі населеного пункту Зелений Гай.

Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців у бік населеного пункту Приморське.

Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1357-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти фронт Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Темпи просування окупантів на Покровському напрямку сповільнилися: аналіз ISW
Темпи просування окупантів на Покровському напрямку сповільнилися: аналіз ISW
Вчора, 08:46
За словами Чувіляєва, росіяни часто готові переходити кордони нелегально, аби втекти з країни
«Дезертирують щодня». Російський антивоєнний активіст розповів про СЗЧ у путінській армії
7 листопада, 10:47
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 321 танк
Втрати ворога станом на 3 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
3 листопада, 06:51
Через ворожий удар пошкоджень зазнали торгові павільйони
Окупанти обстріляли Херсон з артилерії: є жертви
31 жовтня, 15:36
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 299 танків
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
29 жовтня, 06:44
У Вільнюському аеропорту знову було тимчасово зупинено авіасполучення через невідомі об'єкти
Закриття аеропорту у Вільнюсі, вибори в Аргентині: головне за ніч
27 жовтня, 05:49
Ступінь завданих збитків на обох об'єктах наразі уточнюється
Генштаб підтвердив атаку на нафтопереробний завод у Махачкалі
22 жовтня, 14:23
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11267 танків
Втрати ворога станом на 18 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
18 жовтня, 07:36
Сили оборони вибили ворога з Малих Щербаків
Сили оборони вибили ворога з Малих Щербаків
12 жовтня, 13:14

Події в Україні

Росія захопила три села у Запорізькій області – Сирський
Росія захопила три села у Запорізькій області – Сирський
Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу
На Донеччині окупована Старобешівська ТЕС опинилася під ударом
На Донеччині окупована Старобешівська ТЕС опинилася під ударом
Нова підозра Чернишову, розпуск наглядової ради «Енергоатома». Головне за 11 листопада
Нова підозра Чернишову, розпуск наглядової ради «Енергоатома». Головне за 11 листопада
Критична інфраструктура України працює на межі можливостей – Червоний Хрест
Критична інфраструктура України працює на межі можливостей – Червоний Хрест
Милованов складає повноваження члена наглядової ради «Енергоатома»
Милованов складає повноваження члена наглядової ради «Енергоатома»

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua