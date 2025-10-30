Україна збільшує забезпечення ЗСУ дронами. Міноборони назвало цифру

Міністерство виділило кошти на закупівлю додаткової техніки

Міністерство оборони України нарощує темпи забезпечення ЗСУ. За останні три місяці українська армія отримала майже 100 тис. дронів через систему DOT-Chain Defence. Загальна сума вартості цих постачань склала 3,74 млрд грн. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення Міністерство оборони України.

Крім цього, Міноборони виділили додаткові кошти в розмірі 1,9 млрд грн для закупівлі БпЛА та іншої техніки й озброєння для потреб армії через маркетплейс DOT-Chain Defence.

«До маркетплейса долучаються ще 50 бригад Збройних Сил України – тепер через систему працюють уже 180 підрозділів. За три місяці через DOT-Chain Defence до війська поставлено майже 100 тис. дронів на суму 3,74 млрд грн», – йдеться в повідомленні Міноборони.

У міністерстві розповіли, що постачання наявної військової техніки в середньому займає лише 10 днів. «DOT-Chain Defence – це зручна та прозора система, де підрозділи самі обирають потрібні засоби, а «Агенція оборонних закупівель» бере на себе бюрократію», – пояснили в міністерстві.

Також Міноборони повідомляли планували посилити контроль над оборонними закупівлями. Міноборони ініціювало розробку двох нових професійних стандартів «Аудитор систем якості підприємств оборонно-промислового комплексу» та «Фахівець із державного гарантування якості».

Раніше «Главком» писав про те, що ще одна країна готова долучитися до програми PURL для закупівлі зброї Україні. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто озвучив ініціативу щодо участі в програмі під час нещодавньої зустрічі міністрів оборони НАТО. Спочатку Італія була проти цієї програми, пояснюючи свою позицію тим, що Україна вже має інші канали для отримання зброї. Однак нова позиція Риму зумовлена побоюваннями, що без участі в PURL Італія може опинитися на другому плані серед союзників.