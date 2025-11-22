Втрати ворога станом на 22 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили1 170 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 22 листопада 2025 року.
Втрати Росії у війні на 22 листопада 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 22 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 164 340 (+1 170) осіб
- танків – 11 361 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 23 607 (+7) од.
- артилерійських систем – 34 559 (9) од.
- РСЗВ – 1 547 (+7) од.
- засоби ППО – 1 248 (+1) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222) од.
- крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 842 (+74) од.
- спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1368-й день повномасштабної війни в Україні.
