Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 22 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 22 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 361 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили1 170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 22 листопада 2025 року.

Втрати Росії у війні на 22 листопада 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 22 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 164 340 (+1 170) осіб
  • танків – 11 361 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 23 607 (+7) од.
  • артилерійських систем – 34 559 (9) од.
  • РСЗВ – 1 547 (+7) од.
  • засоби ППО – 1 248 (+1) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222) од.
  • крилаті ракети – 3 981 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 842 (+74) од.
  • спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.
Втрати ворога станом на 22 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

 Нагадаємо, триває 1368-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб втрати ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крим стає місцем, де російське ППО перетворюють на металолом
Крим стає місцем, де російське ППО перетворюють на металолом
30 жовтня, 11:23
Путін хоче доламати світовий безпековий порядок
Трамп досі бачить у Путіні партнера? Що робити Україні
4 листопада, 16:02
Країна-агресор вже не намагається подобатися українцям, вона робить ставку на їхню зневіру та внутрішні чвари
«Москві потрібен тотальний хаос в Україні». Як російська пропаганда працює на четвертому році великої війни інтерв’ю
22 жовтня, 20:15
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 291 танк
Втрати ворога станом на 26 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
26 жовтня, 06:45
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 55 штурмових дій агресора
Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2025 року
30 жовтня, 08:19
Білгородщина: російський військовий убив місцевого жителя і зґвалтував його дружину
Білгородщина: російський військовий убив місцевого жителя і зґвалтував його дружину
30 жовтня, 11:24
Зеленський підписав документ, який розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних
Бронювання чоловіків у розшуку, розслідування удару по військових. Головне за 3 листопада
3 листопада, 21:15
В Україні окупант перебуває із 2022 року
Легіон «Свобода Росії» взяв у полон офіцера-розвідника
8 листопада, 16:15
Нині триває 1357-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2025 року
11 листопада, 08:14

Події в Україні

Коаліція з розмінування узгодила план підтримки України на 2026 рік
Коаліція з розмінування узгодила план підтримки України на 2026 рік
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина
Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів (наживо)
Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів (наживо)
Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року
Заява Трампа, атака на Дніпропетровщину: головне за ніч
Заява Трампа, атака на Дніпропетровщину: головне за ніч
Окупанти атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі, пошкоджено лінії електропередач
Окупанти атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі, пошкоджено лінії електропередач

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua