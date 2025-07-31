Росіяни окупували Часів Яр? Заява ЗСУ

Трегубов: Це просто черговий російський вкид на рівному місці»

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов спростував фейк про захоплення міста Часів Яр Донецької області росіянами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Це просто черговий російський вкид на рівному місці», – сказав речник.

мапа: DeepState

Раніше міноборони РФ заявило про повну окупацію міста Часів Яр. Мапа DeepState на цей момент показує, що південну частину міста росіяни не контролюють.

Нагадаємо, минулої доби окупанти сім разів атакували у районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового та у напрямку Бондарного, Предтечиного.