Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є жертва та постраждалий

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є жертва та постраждалий
Ворог обстріляв Дніпропетровщину
фото: ДСНС

Одна жінка загинула, іншого чоловіка госпіталізували з пораненнями

Російські терористи вчергове обстріляли Дніпропетровщину. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Ворог обстріляв Нікопольський район з артилерії. Через російський обстріл загинула 58-річна жінка. Її та чоловіка 1963 року народження рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Чоловік отримав поранення. Його госпіталізували.

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є жертва та постраждалий фото 1
фото: ДСНС

Нагадаємо, ворог ввечері 6 серпня атакував службовий автомобіль ДСНС. Внаслідок атаки загинув один рятувальник та двоє цивільних. Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього ворожого обстрілу – сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС.

Президент Володимир Зеленський заявив, що лише за один день 6 серпня на Дніпровщині росіяни вбили чотирьох людей і вісьмох поранили. 

Теги: Дніпропетровщина ворог обстріл смерть

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

