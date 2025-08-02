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Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2025 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: 72 ОМБр ім. Чорних запорожців

Триває 1256-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 172 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора, 1 серпня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 70 авіаційних ударів, застосувавши 116 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5859 обстрілів, з них 62 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3766 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Підлиман Харківської області; Костянтинівка Донецької області; Білогір’я Запорізької області; Херсон, Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і дві артилерійські системи ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім атак російських загарбників. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби, здійснив 445 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Минулої доби ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку — у районах Красного Першого та Кам’янки.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове, Лозова та Кіндрашівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та Діброва.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог шість разів йшов на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Окупанти шість разів атакували у напрямку населених пунктів Ступочки, Біла Гора, Часів Яр.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив шість атак поблизу населених пунктів Диліївка, Кримське, Торецьк та Олександро-Калинове.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 66 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 23 наступальні дії агресора у районах Олександроград, Піддубне, Товсте, Маліївка, Воскресенка та Новопіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

На Оріхівському напрямку поблизу Кам’янського загарбники здійснили одну марну атаку на позиції наших захисників.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Підрозділи ворога сім разів намагалися йти вперед на позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1256-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт війна

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