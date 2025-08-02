Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2025 року

Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці

Триває 1256-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 172 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора, 1 серпня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 70 авіаційних ударів, застосувавши 116 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5859 обстрілів, з них 62 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3766 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Підлиман Харківської області; Костянтинівка Донецької області; Білогір’я Запорізької області; Херсон, Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і дві артилерійські системи ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося вісім атак російських загарбників. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 24 керовані бомби, здійснив 445 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Минулої доби ворог чотири рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку — у районах Красного Першого та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Загризове, Лозова та Кіндрашівка.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та Діброва.

На Сіверському напрямку

Ворог шість разів йшов на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Верхньокам’янського та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку

Окупанти шість разів атакували у напрямку населених пунктів Ступочки, Біла Гора, Часів Яр.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив шість атак поблизу населених пунктів Диліївка, Кримське, Торецьк та Олександро-Калинове.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 66 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 23 наступальні дії агресора у районах Олександроград, Піддубне, Товсте, Маліївка, Воскресенка та Новопіль.

На Оріхівському напрямку

На Оріхівському напрямку поблизу Кам’янського загарбники здійснили одну марну атаку на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку

Підрозділи ворога сім разів намагалися йти вперед на позиції наших військ.

Нагадаємо, триває 1256-й день повномасштабної війни в Україні.