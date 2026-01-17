Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2026 року
Нині триває 1424-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники відбили 49 штурмових атак агресора

За минулу добу відбулося 164 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 189 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3644 обстріли, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7621 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених Залізничне, Тернувате, Різдвянка, Любицьке, Верхня Терса, Запорізької області.

Останні новини з фронту

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки противника, а також склад боєприпасів російських загарбників.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2026 року фото 1

Українські оборонці відбили дві атаки росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув три керовані авіаційні бомби та здійснив 118 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2026 року фото 2

Наші війська зупинили 12 атак противника у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Амбарне, Дегтярне та у бік Круглого.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2026 року фото 3

Вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2026 року фото 4

Ворог атакував чотири рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Нововодяного, Колодязів та у бік Діброви.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2026 року фото 5

Сили оборони відбили дві атаки противника у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2026 року фото 6

Противник один раз атакував позиції наших захисників у бік Міньківки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 18 атак поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2026 року фото 9

Противник вчора здійснив п’ять атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Олексіївка, Степове та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2026 року фото 10

Сили оборони відбили 31 атаку росіян в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка, Зелене та у бік Варварівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2026 року фото 11

Ворог шість разів намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степногірськ, Приморське та Щербаки.

 Нагадаємо, триває 1424-й день повномасштабної війни в Україні.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2026 року
РФ намагалась прорвати кордон на одному з напрямків – ДПСУ
РФ намагалась прорвати кордон на одному з напрямків – ДПСУ
Втрати ворога станом на 17 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 17 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Окупанти атакували Запоріжжя дронами: виникла пожежа
Окупанти атакували Запоріжжя дронами: виникла пожежа
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 17 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 17 січня 2026

