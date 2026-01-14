Єврокомісія ухвалила план надання Україні 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Куди підуть гроші?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що надання коштів здійснюватиметься в межах механізму посиленої співпраці за участі 24 з 27 держав-членів ЄС

Дві третини коштів спрямували на військову підтримку ЗСУ

Європейська комісія ухвалила законодавчий пакет, який дозволяє надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на фінансову та військову підтримку у 2026–2027 роках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кореспондентку «Європейської правди».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що надання коштів здійснюватиметься в межах механізму посиленої співпраці за участі 24 з 27 держав-членів ЄС.

«Ми надамо Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026 та 2027 роки» – заявила фон дер Ляєн.

Вона уточнила, що кошти поділять на дві частини: 30 млрд євро буде спрямовано на бюджетну підтримку, а 60 млрд євро – на військові потреби України, зокрема на підтримку Збройних сил.

Законодавчий пакет складається з трьох частин: пропозиції про створення нової позики для України, змін до регламенту Ukraine Facility та коригування Багаторічної фінансової рамки ЄС, що дозволить забезпечити гарантії за цією позикою.

Рішення про надання Україні позики у 90 млрд євро на 2026–2027 роки Європейська рада ухвалила 18-19 грудня. Кошти залучатимуться Євросоюзом на ринках капіталу та покриватимуться за рахунок резервів бюджету ЄС у межах механізму посиленої співпраці.

Раніше країни Європейського Союзу не могли погодити умови використання кредитної програми на 90 млрд євро для підтримки України, оскільки між столицями виникли розбіжності щодо можливості закупівлі американського озброєння за ці кошти.

Формальні параметри фінансової допомоги, погодженої лідерами ЄС на саміті Європейської ради в грудні, досі перебувають на етапі узгодження. Переговори ускладнюються позицією Парижа, який наполягає на запровадженні принципу «Купуй європейське» та прагне обмежити витрати кредитних коштів компаніями з країн Євросоюзу.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає за необхідне спрямувати фінансування передусім на підтримку європейської оборонної промисловості. У Парижі переконані, що це дозволить посилити виробничі можливості оборонного сектору ЄС, навіть якщо це тимчасово обмежить можливість України оперативно закуповувати озброєння в третіх країнах.