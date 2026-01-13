Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026 року
Нині триває 1420-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку українські захисники відбили 26 штурмових атак агресора

За минулу добу відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали одного ракетного та 43 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 105 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 7919 дронів-камікадзе та здійснили 3587 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 94 – з реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке, Воздвижівка, Залізничне Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразила десять районів зосередження особового складу та два пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник завдав одного авіаудару, скинувши одну авіабомбу, здійснив 101 обстріл, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили шість атак противника у районах населених пунктів Кругле, Тернова, Обухівка, Дегтярне та у бік населених пунктів Приліпка, Графське.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки та Курилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у напрямку населених пунктів Новоселівка, Рідкодуб, Зарічне, Ямпіль та в районі населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили шість атак противника у районі населених пунктів Свято-Покровське, Платонівка, Пазено та у бік Закітного, Різниківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 19 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр та у напрямку Степанівки, Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Заповідне, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населеного пункту Кучерів Яр.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Злагода, Вербове та у бік Нового Запоріжжя.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбили 34 атаки росіян в районі населеного пункту Гуляйполе та у бік Оленокостянтинівки й Варварівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Минулої доби наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Приморського.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили одну атаку росіян у напрямку Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026 року фото 11

Нагадаємо, триває 1420-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гуляйпільський напрямок став ключем до Запоріжжя для окупантів
Гуляйпільський напрямок: у Росії спливає час
11 сiчня, 09:05
Нині триває 1418-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року
11 сiчня, 08:20
Росіяни намагалися використати газопровід для подальшого накопичення сил
Намагалися прорватися через газопровід. На Харківщині десантники зірвали план окупантів
5 сiчня, 16:18
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 507 танків
Втрати ворога станом на 5 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
5 сiчня, 06:48
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 497 танків
Втрати ворога станом на 3 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
3 сiчня, 06:54
Росіяни у начебто захопленому штабі у Гуляйполі
Сили оборони заявили, що захоплення штабу у Гуляйполі розслідується
26 грудня, 2025, 04:54
Мішин брав участь у бойових діях з початку російської агресії проти України
ЗСУ під Покровськом ліквідували «ексміністра спорту ДНР»
16 грудня, 2025, 14:04
Ситуація на фронті 15 грудня
Лінія фронту станом на 15 грудня 2025. Зведення Генштабу
15 грудня, 2025, 22:12
Ситуація на фронті 14 грудня
Лінія фронту станом на 14 грудня 2025. Зведення Генштабу
14 грудня, 2025, 22:19

Події в Україні

Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК
Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026 року
Харківщина: росіяни знищили термінал «Нової пошти»
Харківщина: росіяни знищили термінал «Нової пошти»
Втрати ворога станом на 13 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 13 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 13 січня 2026

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua