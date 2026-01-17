Головна Країна Події в Україні
Дідусь і бабуся не впізнали онука-окупанта та влаштували йому допит під час дзвінка з полону

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Дідусь і бабуся не впізнали онука-окупанта та влаштували йому допит під час дзвінка з полону
Окупант був здивований реакцією рідних на його дзвінок
фото: скріншот із відео

Щоб довести, що він живий, Руслану довелося відповідати на особисті запитання

Російський військовополонений Руслан, який уже сім місяців перебуває в українському полоні, під час телефонної розмови зі своїми родичами зіткнувся з несподіваною реакцією: дідусь і бабуся не повірили, що на зв’язку справді їхній онук, і почали фактично допитувати його. Як інформує «Главком», розмова відбулася під час інтерв’ю, яке з Русланом проводив журналіст Дмитро Карпенко.

Коли росіянин набрав номер родичів, дідусь спочатку заявив, що «не вірить у ці казки» і припустив, що онук уже загинув. Щоб довести, що він живий, Руслану довелося відповідати на особисті запитання про дитинство: скільки кімнат у будинку, як звали собаку, який транспорт був у сім’ї, які речі стояли у дворі.

Навіть після цього літні родичі довго сумнівалися, чи не є дзвінок обманом або провокацією. Лише після детальних відповідей і емоційної розмови бабуся почала визнавати, що на зв’язку справді її онук, і не змогла стримати сліз. Прикметно, що окупант родом із Краснодарського краю, тобто з Кубані, і дідусь та бабуся говорили з ним українською мовою.

Руслан – громадянин Росії, який пішов на війну проти України після затримання за наркотики. За його словами, контракт із армією РФ він підписав, щоб уникнути реального тюремного строку. Уже в червні 2024 року, менш ніж за місяць після відправки на фронт, він потрапив у полон українських військових на Лиманському напрямку.

Під час розмови з рідними Руслан запевняв, що з ним поводяться нормально і що він живий та поранений, але отримав медичну допомогу. Водночас він зізнався, що шкодує про свій вибір і прямо заявив: тюрма була б кращим варіантом, ніж участь у війні.

Раніше полонений найманець із маленької африканської країни розповів, як опинився у російській армії. 26-річний Коффі Віктор походить із півночі Того, з міста Дапонг. За його словами, батько працював учителем, а мати займалася бізнесом. Сам чоловік має медичну освіту і працював медбратом. У нього є дружина та дитина. Як стверджує африканець, у Росію він приїхав навчатися – підвищувати кваліфікацію. 

Нагадаємо, на Куп'янщині 127-ма окрема важка механізована Харківська бригада взяла в полон громадянина Куби Джоанді Депалазу із позивним Ніхто.

Раніше полонений окупант із села Хохол розповів, чому пішов воювати. 

Також українські військові знищили значну кількість особового складу противника, який намагався проникнути в тил ЗСУ через газові комунікації.

