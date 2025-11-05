Головна Країна Кримінал
Ідентифіковано росіян, причетних до загибелі родини Базилевичів у Львові 4 вересня 2024 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ідентифіковано росіян, причетних до загибелі родини Базилевичів у Львові 4 вересня 2024 року
Євгенія Базилевич та її доньки Ярина (21 рік), Дарина (18 років) та Емілія (сім років) загинули від російського удару по Львову у 2024 році
фото: Андрій Садовий/Facebook

Із сімʼї Базилевичів вижив тільки батько

Групі російських командирів Офіс генпрокурора повідомив про підозру у порушенні законів та звичаїв війни через ракетний обстріл історичного центру Львова, що стався 4 вересня 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

Оприлюднено підозри військовослужбовцям дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил Збройних сил Російської федерації:

  • командувачу генерал-майору Сергію Кувалдіну;
  • першому заступнику командувача Сергію Шевелю;
  • командиру 44 окремого авіаційного полку спеціального призначення Денису Ахмадєєву;
  • командиру 22 важкої бомбардувальної дивізії Миколаю Варпаховичу;
  • командиру 121 важкого бомбардувального полку Олегу Скітському.

За версією слідства, в результаті чітко спланованих та узгоджених між собою злочинних дій цих окупантів 4 вересня 2024 року невстановлені військовослужбовці 121 важкого бомбардувального полку дальньої авіації здійснили пуски крилатих ракет Х-101і двох ракет Х-47М2 «Кинджал». Три умисні цілеспрямовані удари завдано по цивільних будинках у межах зони ЮНЕСКО в історичному центрі Львова, які внесені до списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою.

Як наслідок, пошкоджено було 40 будинків, більшість із яких житлові. Восьмеро людей загинули, у тому числі Євгенія Базилевич із трьома доньками, які мешкали на вулиці Коновальця, 44. Їх завалило уламками на сходовій клітці підʼїзду. Із сімʼї Базилевичів вижив тільки батько, який тимчасово повернувся у квартиру взяти воду.

Нагадаємо, що внаслідок атаки РФ на Львів 4 вересня семеро людей загинули, 66 постраждалих, 10 з яких – діти. Серед загиблих:

  • Базилевич Емілія – сім років;
  • Базилевич Дарина – 18 років;
  • Базилевич Ярина – 21 рік;
  • Базилевич Євгенія – 43 роки;
  • Демидова Ірина – 52 роки;
  • Погорецький Олександр – 54 роки;
  • Арабський Юрій – 55 років.

Як повідомлялося, російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок. Міський голова опублікував сімейну світлину Базилевичів, під якою написав: «Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку».

Також відомо, що Євгенія Базилевич та її троє доньок були скаутами. 

Ідентифіковано росіян, причетних до загибелі родини Базилевичів у Львові 4 вересня 2024 року
Ідентифіковано росіян, причетних до загибелі родини Базилевичів у Львові 4 вересня 2024 року
