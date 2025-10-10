Лінія фронту станом на 10 жовтня 2025. Зведення Генштабу
В Україні триває 1325-й день повномасштабної війни
Російські загарбники завдали одного ракетного удару застосувавши 32 ракети та 34 авіаційні удари, скинувши 71 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2016 дронів-камікадзе та здійснили 3062 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
10 жовтня станом на 22:00 відбулося 192 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.
На Південно-Слобожанському напрямку
Ворог 24 рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Кам’янки, Довгенького та в напрямку Кутьківки, Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного.
На Куп'янському напрямку
Противник здійснив 11 спроб наступу в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки, три боєзіткнення тривають до цього часу.
На Лиманському напрямку
Сили оборони відбили 14 штурмових дій у районах населених пунктів Новий Мир, Копанки, Дробишеве, Шандриголове, Карпівка, Рідкодуб, Дерилове, Середнє, Торське та в напрямку Ольгівки. Ще вісім боєзіткнень досі тривають.
На Слов'янському напрямку
Ворог сім разів атакував у районах Дронівки, Ямполя та Григорівки.
На Краматорському напрямку
Підрозділи росіян здійснили одну атаку в напрямку Віролюбівки.
На Костянтинівському напрямку
Відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Плещіївка, Предтечине, Торецьк, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямку населеного пункту Бересток.
На Покровському напрямку
Противник 51 раз атакував у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Затишок, Никанорівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Філія та у напрямку Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника та вже зупинили 47 атак противника, бої тривають у чотирьох локаціях.
На Олександрівському напрямку
Українські оборонці відбили 21 атаку загарбників в районах населених Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Вербове, Нововасилівське, Толстой, Соснівка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка. Ще п’ять бойових зіткнень триває.
