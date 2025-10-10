Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 10 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 10 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1325-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали одного ракетного удару застосувавши 32 ракети та 34 авіаційні удари, скинувши 71 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2016 дронів-камікадзе та здійснили 3062 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

10 жовтня станом на 22:00 відбулося 192 бойові зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 24 рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Кам’янки, Довгенького та в напрямку Кутьківки, Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного.

Лінія фронту станом на 10 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив 11 спроб наступу в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки, три боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 10 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 14 штурмових дій у районах населених пунктів Новий Мир, Копанки, Дробишеве, Шандриголове, Карпівка, Рідкодуб, Дерилове, Середнє, Торське та в напрямку Ольгівки. Ще вісім боєзіткнень досі тривають.

Лінія фронту станом на 10 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Слов'янському напрямку

Ворог сім разів атакував у районах Дронівки, Ямполя та Григорівки.

Лінія фронту станом на 10 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Підрозділи росіян здійснили одну атаку в напрямку Віролюбівки.

Лінія фронту станом на 10 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Плещіївка, Предтечине, Торецьк, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямку населеного пункту Бересток.

Лінія фронту станом на 10 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Противник 51 раз атакував у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Затишок, Никанорівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Філія та у напрямку Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника та вже зупинили 47 атак противника, бої тривають у чотирьох локаціях.

Лінія фронту станом на 10 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 21 атаку загарбників в районах населених Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Вербове, Нововасилівське, Толстой, Соснівка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка. Ще п’ять бойових зіткнень триває.

Лінія фронту станом на 10 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1325-й день повномасштабної війни в Україні.

