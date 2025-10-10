Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині триває 1325-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 245 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 71 авіаційного удару, скинувши 161 керовану авіабомбу. Крім цього, було залучено для ураження 4252 дрони-камікадзе та здійснено 4146 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких близько ста – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Підлиман Харківської області, Слов’янськ, Краматорськ Донецької області, Запоріжжя Запорізької області.

Останні новини з фронту

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Минулої доби зафіксовано десять бойових зіткнень. Противник завдав десять авіаційних ударів, загалом скинув 28 керованих авіабомб та здійснив 140 обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 30 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Западного, Довгенького, Кам’янки та у бік Дворічанського, Колодязного й Бологівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

За добу зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Куп’янська, Петропавлівки та Іванівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Копанки, Карпівка, Колодязі, Новоселівка та у бік Ставок.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Противник 17 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Минулої доби відбулося три бойових зіткнення у районах Часового Яру та Оріхово-Василівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 23 атаки в районах Білої Гори, Щербинівки, Русиного Яру, Полтавки та в бік Плещіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 72 атаки агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Новоторецьке, Никанорівка, Родинське, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Новосергіївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Сили оборони відбили 44 ворожі штурми в районах населених пунктів Іванівка, Піддубне, Олександроград, Січневе, Соснівка, Вороне, Березове, Нововасилівське, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Окупанти чотири рази намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у районах Степового, Кам’янського та у бік Новоандріївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили чотири марні спроби штурму позицій наших підрозділів.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1325-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Старший сержант 81 Окремого батальйона зв’язку Любомир Романюк
Доброволець Любомир Романюк: Армія має провести аудит – скільки військових з 1 млн сидять в тилу
1 жовтня, 20:00
Ситуація на фронті 20 вересня
Лінія фронту станом на 20 вересня 2025. Зведення Генштабу
20 вересня, 22:22
Зенітні ракетні системи С-400 призначені для ураження повітряних цілей
Сили спеціальних операцій уразили російську С-400 «Тріумф»
22 вересня, 12:19
Ситуація на фронті 23 вересня
Лінія фронту станом на 23 вересня 2025. Зведення Генштабу
23 вересня, 23:36
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2025 року
26 вересня, 08:19
Ситуація на фронті 28 вересня
Лінія фронту станом на 28 вересня 2025. Зведення Генштабу
28 вересня, 23:22
Навчання у Данії називаються «Крила оборони»
Україна та Данія розпочали спільні антидронові навчання на тлі російських провокацій
29 вересня, 21:43
Завдано удару по підприємству «Кіришінефтеоргсинтез»
Генштаб підвердив ураженя великого НПЗ у Ленінградській області
4 жовтня, 11:39
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11238 танків
Втрати ворога станом на 7 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
7 жовтня, 07:02

Події в Україні

В яких областях запроваджено аварійні відключення світла: деталі від «Укренерго»
В яких областях запроваджено аварійні відключення світла: деталі від «Укренерго»
Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 10 жовтня 2025 року
Росія здійснила масований удар у третю річницю атак на енергосистему України
Росія здійснила масований удар у третю річницю атак на енергосистему України
У Запоріжжі перекрито проїзд через дамбу ДніпроГЕС після ворожої атаки
У Запоріжжі перекрито проїзд через дамбу ДніпроГЕС після ворожої атаки
На Сумщині запроваджено аварійні відключення світла
На Сумщині запроваджено аварійні відключення світла
Втрати ворога станом на 10 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 10 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua