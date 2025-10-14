Лінія фронту станом на 14 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 62 авіаційних ударів, застосувала одну ракету та скинула 129 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 3 535 дронів-камікадзе та здійснили 2 929 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

14 жовтня станом на 22:00 відбулося 154 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку окупанти втратили 153 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки та п’ять безпілотних літальних апаратів, уразили два пункти управління безпілотними літальними апаратами та чотири гармати.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося п’ять бойових зіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав чотири авіаудари, скинув 12 керованих бомб, здійснив 131 обстріл, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог 16 разів атакував поблизу Вовчанська, Кам’янки, Западного та Кутьківки, а також у напрямку Колодязного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку

Сім разів агресор намагався просунутися на наші позиції в районі населеного пункту Піщане та в напрямку Петропавлівки й Новоплатонівки. Одна ворожа атака триває дотепер.

На Лиманському напрямку

Українські захисники сьогодні відбили сім російських атак. Ворог наступав у напрямку Дробишевого та поблизу населених пунктів Середнє й Колодязі.

На Слов’янському напрямку

Українські воїни відбили чотири ворожі атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку

Відбулося два бойові зіткнення з противником у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку

Наші війська сьогодні відбили десять ворожих атак у напрямку Костянтинівки, Берестка та поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку

Впродовж цієї доби агресор 59 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Дачне, Михайлівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Мирноград, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка, Філія та в напрямку Покровська і Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці вже відбили 17 ворожих атак поблизу населених пунктів Іванівка, Олександроград, Вороне, Вербове, Маліївка, Ялта, Січневе, Соснівка, Новомиколаївка, Полтавка та в напрямку Красногірського. Ще шість бойових зіткнень досі тривають.

Нагадаємо, триває 1329-й день повномасштабної війни в Україні.