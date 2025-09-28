Сили оборони на фронті ліквідували титулованого російського баскетболіста

Свиридов був дворазовим чемпіоном Асоціації студентського баскетболу та чотириразовим переможцем Московських студентських спортивних ігор

Захисники України знищили російського окупанта – баскетболіста Данилу Свиридова. Про це інформує «Главком».

Данила Свиридов народився 7 січня 1991 року. Займався баскетболом, грав у складі студентської команди БК «МГАФК – Малаховка». Свиридов грав на позиції центрового, мав зріст 198 см.

Був дворазовим чемпіоном Асоціації студентського баскетболу, переможцем Всеросійської Універсіади, чотириразовим переможцем Московських студентських спортивних ігор.

Також працював баскетбольним арбітром, був суддею другої категорії.

Окупанта Свиридова Сили оборони ліквідували 21 вересня.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».