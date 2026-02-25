«Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 25 лютого 2026 року

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування потягів до центральної залізничної станції Дніпра

«Укрзалізниця» оприлюднила оперативну інформацію про зміни в русі потягів станом на 25 лютого. Обмеження та коригування графіків пов’язані з безпековою ситуацією в низці регіонів, пише «Главком».

Херсонщина

Зазначається, що на Херсонщині рух поїздів організовується з урахуванням поточної безпекової ситуації. Пасажирів закликають уважно стежити за сповіщеннями в застосунку УЗ та оголошеннями на вокзалах і в поїздах.

Сумщина та Чернігівщина

У Сумській області регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа. На Чернігівщині, на ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина та Донеччина

На Харківщині від Лозової у напрямку Краматорська пасажирів доправляють автобусами. Поїзд №101/102 сполученням Барвінкове – Херсон гарантовано очікує на трансфер із Краматорська. Водночас регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.

Запоріжжя

У Запоріжжі через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до та зі станції Дніпро-Головний для поїздів №86/85 та №128/127 Львів – Запоріжжя – Львів, №6 Ясіня – Запоріжжя, а також №40/39 Солотвино – Запоріжжя – Солотвино. Сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі здійснюється переважно автобусними трансферами.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» посилює залізничне сполучення на тлі негоди та енергетичних викликів в Одеській області. Тепер поїзд №54/53 Одеса – Дніпро курсуватиме щоденно.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» адаптує розклад популярного поїзда №21/22 Харків – Львів на користь трьох обласних центрів.