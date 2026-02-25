Головна Країна Події в Україні
Сили оборони спростували російські фейки про просування на Запоріжжі

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Село Різдвянка та прилеглі райони перебувають під повним контролем ЗСУ
фото з відкритих джерел

Повідомлення про нібито захоплення населеного пункту Різдвянка в Запорізькій області російськими окупантами є фейком та дезінформацією

Російська пропаганда вкотре намагається видати бажане за дійсне, поширюючи фейки про нібито захоплення населеного пункту Різдвянка у Запорізькій області. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин офіційно заперечив цю інформацію, назвавши її черговою медійною маніпуляцією ворога, інформує «Главком».

За словами Владислава Волошина, заяви російського міністерства оборони про «взяття» Різдвянки не мають нічого спільного з реальністю. Річ у тім, що це село розташоване за 20–25 км від лінії бойового зіткнення.

«Це повна маячня, дезінформація і фейк. По-перше, Різдвянка розташована за два десятки кілометрів від лінії бойового зіткнення», – зазначив речник. 

За його словами, щоб дійти до Різдвянки, окупантам спочатку довелося б захопити цілу низку інших населених пунктів (зокрема Добропілля, Тернувате, Косівцеве та Придорожнє), де наразі Сили оборони міцно тримають позиції.

Волошин повідомив, що нині тривають запеклі бої на схід від Добропілля. 

Водночас Волошин зазначив, що противник намагався закинути невелику інфільтраційну групу в декілька населених пунктів. Окупанти мали проникнути в район Косівцеве, Придорожнє і Різдвянка, але групу було знищено. 

Речник пояснив, що ворог намагався реалізувати свою улюблену тактику «флаговтиків» – закинути невелику інфільтраційну групу для фото з прапором у тилу, щоб створити картинку перемоги для соцмереж

Нагадаємо, Сили оборони спростували фейк про оточення військ у Родинському, що на Донеччині.

Повідомляється, що попри складну ситуацію на Покровському напрямку, українські війська продовжують утримувати позиції та завдавати ворогу вогневого ураження. Родинське залишається під контролем Збройних Сил України, а шляхи постачання до міста функціонують.

