Сили оборони спростували заяви РФ про окупацію двох населених пунктів біля Лиману

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сили оборони спростували заяви РФ про окупацію двох населених пунктів біля Лиману
Російські загарбники поширюють фейкові повідомлення про нібито успіхи на фронті
фото: Reuters

Росія заявляла про нібито захоплення населених пунктів Ставки та Новоселівка

Третій армійський корпус заперечив інформацію Міноборони РФ про нібито захоплення двох населених пунктів біля Лиману на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на військових.

«Командування 20-ї армії та Міноборони РФ заявило про нібито «захоплення» населених пунктів Ставки та Новоселівка у зоні відповідальності 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу. Це – чергова інформаційна маніпуляція», – йдеться у заяві.

Військові зазначають, що противник використовує стару тактику – інфільтрує окремі групи в район непідконтрольних йому селищ з метою зняти фейкові відео з триколором, зімітувати «контроль» і видати втрати за успіхи. Третій армійський корпус наголосив, що «кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи», але командири 20-ї армії РФ продовжують звітувати про «вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування».

Нагадаємо, бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади 16-го армійського корпусу знищили російську диверсійну групу, яка намагалася встановити прапор РФ на одній із будівель у Вовчанську на Харківщині.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили майже завершили зачистку Куп’янська на Харківщині від російських загарбників. Зеленський повідомив, що в Росії є просування та кілька наступальних операцій, однак «жодна з них успішною не була».

Лиман Донеччина

Ситуація на фронті 20 листопада
Лінія фронту станом на 20 листопада 2025. Зведення Генштабу
20 листопада, 22:58
Блекаут в окупованому Донецьку
Атака на Україну, блекаут на окупованій Донеччині: головне за ніч
17 листопада, 05:38
Окупант опинився глибоко в українському тилу
Окупант потрапив у полон, бо вирішив купити в магазині продуктів та розплатився російською картою
15 листопада, 18:15
Ситуація на фронті 11 листопада
Лінія фронту станом на 11 листопада 2025. Зведення Генштабу
11 листопада, 22:19
У Покровську тривають важкі бої, штурмові групи ЗСУ зачищають будинок за будинком
8 листопада, 20:48
У Покровську тривають важкі бої, штурмові групи ЗСУ зачищають будинок за будинком
8 листопада, 20:48
Про життя та смерть в окупованому Донецьку
8 листопада, 16:56
Про життя та смерть в окупованому Донецьку
8 листопада, 16:56
Воєнний злочин окупанти здійснили 3 листопада
Харківщина: Росіяни вбили дроном людей, які йшли з білим прапором
4 листопада, 12:52
Президент заявив, що 30% від усіх бойових дій відбувається в Покровську
3 листопада, 19:57
Президент заявив, що 30% від усіх бойових дій відбувається в Покровську
3 листопада, 19:57
Окупанти готуються до відкриття драмтеатру у Маріуполі
2 листопада, 06:57
Окупанти готуються до відкриття драмтеатру у Маріуполі
2 листопада, 06:57

Сили спеціальних операцій уразили пусковий майданчик «шахедів» у Криму
Сили спеціальних операцій уразили пусковий майданчик «шахедів» у Криму
Сили оборони спростували заяви РФ про окупацію двох населених пунктів біля Лиману
Сили оборони спростували заяви РФ про окупацію двох населених пунктів біля Лиману
Відключення світла 2 грудня 2025 року: графіки
Відключення світла 2 грудня 2025 року: графіки
Сили оборони майже зачистили Купʼянськ від окупантів – Зеленський
Сили оборони майже зачистили Купʼянськ від окупантів – Зеленський
Асоціація прифронтових міст і громад пропонує створити Фонд підтримки прифронтових територій і запровадити для них нову економічну політику
Асоціація прифронтових міст і громад пропонує створити Фонд підтримки прифронтових територій і запровадити для них нову економічну політику
Чергові «аналоговнєт»? Експерт пояснив, що не так з російськими далекобійними дронами на оптоволокні
Чергові «аналоговнєт»? Експерт пояснив, що не так з російськими далекобійними дронами на оптоволокні

«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Сьогодні, 18:45
Сьогодні, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
26 листопада, 06:01

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
