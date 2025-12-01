Сили оборони спростували заяви РФ про окупацію двох населених пунктів біля Лиману

Росія заявляла про нібито захоплення населених пунктів Ставки та Новоселівка

Третій армійський корпус заперечив інформацію Міноборони РФ про нібито захоплення двох населених пунктів біля Лиману на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на військових.

«Командування 20-ї армії та Міноборони РФ заявило про нібито «захоплення» населених пунктів Ставки та Новоселівка у зоні відповідальності 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу. Це – чергова інформаційна маніпуляція», – йдеться у заяві.

Військові зазначають, що противник використовує стару тактику – інфільтрує окремі групи в район непідконтрольних йому селищ з метою зняти фейкові відео з триколором, зімітувати «контроль» і видати втрати за успіхи. Третій армійський корпус наголосив, що «кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи», але командири 20-ї армії РФ продовжують звітувати про «вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування».

Нагадаємо, бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади 16-го армійського корпусу знищили російську диверсійну групу, яка намагалася встановити прапор РФ на одній із будівель у Вовчанську на Харківщині.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили майже завершили зачистку Куп’янська на Харківщині від російських загарбників. Зеленський повідомив, що в Росії є просування та кілька наступальних операцій, однак «жодна з них успішною не була».