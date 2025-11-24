Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 24 листопада 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 24 листопада 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 24 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 29 авіаційних ударів, скинув 62 керовані авіабомби. Крім того, застосував 2683 дронів-камікадзе та здійснив 3150 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

24 листопада станом на 22:00 відбулося 150 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 50 окупантів та поранили 30, знищили 21 безпілотний літальний апарат та два укриття особового складу, уразили один автомобіль, одну артилерійську систему та 11 укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог здійснив три атаки на позиції українських захисників та 155 обстрілів.

Лінія фронту станом на 24 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська, Синельникового та в напрямку Колодязного. Українські підрозділи відбили п’ять атак.

Лінія фронту станом на 24 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Три атаки відбили українські захисники в районах Піщаного та Петропавлівки.

Лінія фронту станом на 24 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 10 атак у районах населених пунктів Шандриголове, Новоселівка, Греківка, Надія, Зарічне та в напрямку Ставків. Ще три боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 24 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці успішно відбили 11 спроб окупантів просунутися у районах у районах Дронівки, Виїмки, Серебрянки, Сіверська та в напрямку Званівки, Ямполя, Закітного. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

Лінія фронту станом на 24 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бик, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки. Сили оборони вже відбили 15 ворожих атак, бої тривають.

Лінія фронту станом на 24 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 47 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Новосергіївка, Новоекономічне, Молодецьке, Філія, Дачне. Три боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 24 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 13 атак окупантів у районах населених пунктів Степове, Красногірське, Привільне, Павлівка, Єгорівка, Зелений Гай, Вороне, Соснівка та в напрямку Орестополя. Ворог завдав авіаудару по Великомихайлівці.

Лінія фронту станом на 24 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Українські оборонці відбили 15 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Солодке та у бік Варварівки й Добропілля. Ще одне боєзіткнення триває. Ворожа авіація завдала ударів по населеним пунктам Гуляйполе та Залізничне.

Лінія фронту станом на 24 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1370-й день повномасштабної війни в Україні.

