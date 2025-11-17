Окупанти на Херсонщині створили реєстр жителів через медполіси для контролю та мобілізації

Медичні заклади отримали вказівки від окупантів передавати паспортні дані, адреси, інформацію про склад сімей та інші персональні відомості

На тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна адміністрація розпочала кампанію з так званого «прикріплення» місцевих жителів до поліклінік за російськими полісами обов'язкового медичного страхування (ОМС РФ). Хоча офіційно це називається «впорядкуванням медичного обслуговування», насправді окупанти створюють повний реєстр населення для фіксації адрес, контролю переміщення та обліку. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає «Главком».

Згідно з інформацією ЦНС, медичні заклади отримали негласні вказівки збирати та передавати окупаційним органам паспортні дані, адреси, інформацію про склад сімей та інші персональні відомості. Особливу увагу приділяють чоловікам призовного віку, чиї медичні файли вже синхронізуються з так званими військкоматами.

Процедура «переоформлення полісів» подається як формальність. Однак після цього людина може отримати медичну допомогу лише за місцем прикріплення. Ті, хто виїхав, автоматично виключаються з реєстру. Ті ж, хто залишився, стають легкою мішенню для перевірок та подальших мобілізаційних заходів.

Для жінок та дітей ця система означає фактичне утримання на окупованій території, де демографічна ситуація швидко погіршується. Для чоловіків це є підготовчим етапом до масового військового обліку, оскільки база «медичного прикріплення» забезпечує окупантів повними списками домогосподарств та точними адресами проживання.

Місцеві жителі повідомляють, що їх змушують проходити «прикріплення» під погрозою відмови у плановому лікуванні чи видачі довідок. Російська адміністрація фактично шантажує людей для того, щоб поставити їх на облік, який не має нічого спільного з наданням медичних послуг.

ЦНС підсумовує, що окупанти використовують медичну сферу як інструмент тотального контролю та підготовки до майбутньої мобілізації. Фактично формується єдиний реєстр, у якому кожна особа перебуває під постійним наглядом і стає повністю залежною від окупаційної влади.

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби».

До слова, російські спецслужби розпочали серію провокацій на тимчасово окупованих територіях, спрямованих проти мирного населення, щоб створити ілюзію «українських терактів».

В окупованому Луганську стався вибух – здетонувала замінована Bluetooth-колонка. Чоловік, який штовхнув пристрій, втратив ногу. Російська пропаганда одразу поширила версію, що нібито з колонки грала пісня «Океану Ельзи», намагаючись створити враження про «український слід».