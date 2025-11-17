Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти на Херсонщині створили реєстр жителів через медполіси для контролю та мобілізації

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти на Херсонщині створили реєстр жителів через медполіси для контролю та мобілізації
фото з відкритих джерел

Медичні заклади отримали вказівки від окупантів передавати паспортні дані, адреси, інформацію про склад сімей та інші персональні відомості

На тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна адміністрація розпочала кампанію з так званого «прикріплення» місцевих жителів до поліклінік за російськими полісами обов'язкового медичного страхування (ОМС РФ). Хоча офіційно це називається «впорядкуванням медичного обслуговування», насправді окупанти створюють повний реєстр населення для фіксації адрес, контролю переміщення та обліку. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає «Главком».

Згідно з інформацією ЦНС, медичні заклади отримали негласні вказівки збирати та передавати окупаційним органам паспортні дані, адреси, інформацію про склад сімей та інші персональні відомості. Особливу увагу приділяють чоловікам призовного віку, чиї медичні файли вже синхронізуються з так званими військкоматами.

Процедура «переоформлення полісів» подається як формальність. Однак після цього людина може отримати медичну допомогу лише за місцем прикріплення. Ті, хто виїхав, автоматично виключаються з реєстру. Ті ж, хто залишився, стають легкою мішенню для перевірок та подальших мобілізаційних заходів.

Для жінок та дітей ця система означає фактичне утримання на окупованій території, де демографічна ситуація швидко погіршується. Для чоловіків це є підготовчим етапом до масового військового обліку, оскільки база «медичного прикріплення» забезпечує окупантів повними списками домогосподарств та точними адресами проживання.

Місцеві жителі повідомляють, що їх змушують проходити «прикріплення» під погрозою відмови у плановому лікуванні чи видачі довідок. Російська адміністрація фактично шантажує людей для того, щоб поставити їх на облік, який не має нічого спільного з наданням медичних послуг.

ЦНС підсумовує, що окупанти використовують медичну сферу як інструмент тотального контролю та підготовки до майбутньої мобілізації. Фактично формується єдиний реєстр, у якому кожна особа перебуває під постійним наглядом і стає повністю залежною від окупаційної влади.

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби». 

До слова, російські спецслужби розпочали серію провокацій на тимчасово окупованих територіях, спрямованих проти мирного населення, щоб створити ілюзію «українських терактів». 

В окупованому Луганську стався вибух – здетонувала замінована Bluetooth-колонка. Чоловік, який штовхнув пристрій, втратив ногу. Російська пропаганда одразу поширила версію, що нібито з колонки грала пісня «Океану Ельзи», намагаючись створити враження про «український слід».

Теги: окупанти окуповані території Херсонщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 350 танків
Втрати ворога станом на 15 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
15 листопада, 06:36
Солдати-відмовники працюють на підприємствах та будівництвах у Мелітополі та Бердянську
Командири РФ продають «відмовників» у трудове рабство колаборантам – Атеш
9 листопада, 06:46
В Україні окупант перебуває із 2022 року
Легіон «Свобода Росії» взяв у полон офіцера-розвідника
8 листопада, 16:15
Дії РФ порушують IV Женевську конвенцію, яка забороняє примусовий призов населення окупованої території до армії країни-окупанта
Росія намагається узаконити примусову мобілізацію на окупованих територіях
1 листопада, 06:26
Ситуація в Покровську загострюється
Бої за Покровськ: аналітики DeepState повідомили про стан фронту
29 жовтня, 23:19
За словами військових, росіяни змогли просунутися лише на околиці міста, де були знищені
Чи захопили окупанти Родинське на Донеччині? «Азов» зробив заяву
27 жовтня, 16:47
Триває 1337-й день повномасштабної війни
Втрати ворога станом на 22 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
22 жовтня, 06:50
Улітку військам держави-агресорки вдалося окупувати тільки 0,4% української території
Коли Росія зможе повністю захопити Україну: прогноз The Economist
18 жовтня, 20:57
Олександр не знає рідної мови, традицій, казок та загалом далекий від культури свого народу
Батальйон «Свобода» взяв у полон представника унікального корінного народу Сибіру
18 жовтня, 20:15

Події в Україні

Окупанти на Херсонщині створили реєстр жителів через медполіси для контролю та мобілізації
Окупанти на Херсонщині створили реєстр жителів через медполіси для контролю та мобілізації
У Чернігові вибухнув протитанковий боєприпас
У Чернігові вибухнув протитанковий боєприпас
Росія атакувала Харківщину безпілотниками: у двох громадах зникло світло
Росія атакувала Харківщину безпілотниками: у двох громадах зникло світло
В окупованому Донецьку зникло світло: БпЛА атакували підстанцію
В окупованому Донецьку зникло світло: БпЛА атакували підстанцію
Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 16 листопада 2025. Зведення Генштабу
ЗСУ взяли в полон 18-річного окупанта, який приїхав воювати з Єврейської автономної області Росії
ЗСУ взяли в полон 18-річного окупанта, який приїхав воювати з Єврейської автономної області Росії

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua