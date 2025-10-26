На Сумщині дрон РФ підбив мікроавтобус із людьми, серед поранених є діти (оновлено)

На небезпечній ділянці дороги, де стався інцидент, встановлені обмеження руху

На Сумщині російський безпілотник влучив у пасажирський мікроавтобус, що рухався трасою неподалік Миколаївської сільської громади. Ворожий удар припав прямо по цивільному транспорту, коли всередині перебували люди. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації.

За попередніми даними, постраждали 10 осіб, серед них двоє дітей – 15 та 8 років. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані – дитина та дорослий. Медики борються за їхні життя.

Пізніше кількість постраждалих зросла до 13 осіб після додаткового обстеження лікарями. Також стало відомо, що, на жаль, у лікарні помер 69-річний чоловік, поранений під час цієї ворожої атаки

«Ще в машині швидкої медики розпочали реанімаційні заходи, однак травми були надто тяжкими – врятувати його не вдалося. Щирі співчуття близьким загиблого», – зазначили в ОВА.

Крім того, медики зафіксували звернення ще однієї постраждалої. Тож, станом на 21:21 годину 26 жовтня від удару російського безпілотника по мікроавтобусу загинув один чоловік, ще 13 людей поранені.

😡Відео з FPV-дрона, який атакував маршрутку з людьми на трасі Суми-Білопілля



📹: Telegram-канал фахівця Сергія «Флеша» Бескрестнова

Мікроавтобус, який прямував до Сум, згорів повністю. Зазначається, що на цій ділянці автошляху рух рейсового транспорту не був дозволений – для перевезень визначені інші маршрути.

«На небезпечній ділянці дороги, де стався інцидент, встановлені обмеження руху. Це зона підвищеного ризику, яку ворог неодноразово атакував дронами. Для безпечного об’їзду розроблено та затверджено альтернативні маршрути для пасажирського транспорту, і вони доведені до перевізників», – розповів очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Нагадаємо, 21 жовтня росіяни вдарили по Сумах. Внаслідок чого постраждали люди.

Також 21 жовтня російська терористична армія масовано атакувала Новгород-Сіверський Чернігівської області ударними дронами. Зафіксовано близько 20 «прильотів» у місті. Є загиблі та поранені.