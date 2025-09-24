Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 24 вересня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 24 вересня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 24 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав чотирьох ракетних та 45 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 87 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2435 дронів-камікадзе та здійснили 3593 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

24 вересня станом на 22:00 відбулося 122 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку знешкоджено 164 окупанти, з яких 111 – безповоротно. Наші захисники знищили автомобіль, 18 безпілотних літальних апаратів та артилерійську систему. Також значно пошкоджено три артилерійські системи та три одиниці автомобільної техніки. Окрім цього українські захисники уразили два пункти управління БпЛА та вісім укриттів особового складу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили чотири штурмових дії окупантів, один бій триває. Також ворог завдав 8 авіаційних ударів, при цьому скинув 17 керованих авіабомб, здійснив 153 обстріли, з яких вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 24 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог двічі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська.

Лінія фронту станом на 24 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Котлярівки, Лозової та у бік Піщаного й Колісниківки, наразі одна атака триває.

Лінія фронту станом на 24 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники 24 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне.

Лінія фронту станом на 24 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог сім разів намагався прорватися в районах Серебрянки, Оріхово-Василівки та у бік Дронівки і Ямполя.

Лінія фронту станом на 24 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано чотири бойових зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Часового Яру, Новомаркового та у бік Ступочок.

Лінія фронту станом на 24 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки.

Лінія фронту станом на 24 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби російські підрозділи 47 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове. В деяких локаціях бої не припиняються.

Лінія фронту станом на 24 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 12 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка, ще два бойових зіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 24 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1309-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що є на борту таких суден і чим оперує спецкоманда?
Що приховують російські кораблі-«рятувальники»
12 вересня, 07:30
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2025 року
27 серпня, 08:16
Генштаб повідомив про гарні новини на Покровському напрямку
Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині
2 вересня, 11:29
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23262 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 10 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
10 вересня, 07:41
Ситуація на фронті 14 вересня
Лінія фронту станом на 14 вересня 2025. Зведення Генштабу
14 вересня, 23:16
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2025 року
14 вересня, 08:14
Гільєрме Рібейро до 2022 року був інструктором з вогневого бою в армії Бразилії
Бразилець, який воює за Україну з перших місяців вторгнення, розказав, як ухвалив це рішення
8 вересня, 13:54
Сили оборони продовжують звільняти українські території від ворожих військ
Генштаб підтвердив деокупацію Панківки на Донеччині
15 вересня, 18:34
За допомогою відеопристроїв, встановлених молодим подружжям, окупанти сподівалися відстежувати ракетно-дронові обстріли у режимі онлайн
Встановлювали камери спостереження: подружжя з Київщини підозрюється у коригуванні обстрілів РФ
17 вересня, 10:43

Події в Україні

Лінія фронту станом на 24 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 24 вересня 2025. Зведення Генштабу
Окупанти атакували один з навчальних центрів ЗСУ: є втрати серед особового складу
Окупанти атакували один з навчальних центрів ЗСУ: є втрати серед особового складу
Під Краматорськом росіяни розстріляли сімʼю і взяли дитину в заручники (відео)
Під Краматорськом росіяни розстріляли сімʼю і взяли дитину в заручники (відео)
Російські війська обстріляли історичну частину Херсона (відео)
Російські війська обстріляли історичну частину Херсона (відео)
У Києві повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала понад пів години
У Києві повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала понад пів години
Очільник «Укрзалізниці» пояснив, навіщо РФ бʼє по потягах та електропідстанціях
Очільник «Укрзалізниці» пояснив, навіщо РФ бʼє по потягах та електропідстанціях

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua