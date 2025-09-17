Головна Київ Новини
search button user button menu button

Затримано агентів ФСБ, які встановлювали камери для коригування ударів по Києву

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Затримано агентів ФСБ, які встановлювали камери для коригування ударів по Києву
За допомогою відеопристроїв, встановлених молодим подружжям, окупанти сподівалися відстежувати ракетно-дронові обстріли у режимі онлайн
фото: Служба безпеки України/Facebook

Замовлення РФ виконували 22-річний полтавчанин та його 19-річна дружина, які шукали «легких заробітків» у Телеграм-каналах

 Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще двох агентів ФСБ, які коригували повітряні удари РФ по Києву. Для наведення ворожих атак зловмисники встановлювали 4G-камери з віддаленим доступом для окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

Повідомляється, що за допомогою відеопристроїв окупанти сподівалися відстежувати ракетно-дронові обстріли у режимі онлайн. Зокрема, росіян цікавили координати, з яких працює українська ППО.

Як встановило розслідування, переважну більшість «відеопасток» фігуранти облаштували на вікнах верхніх поверхів багатоквартирних будинків у Київській та Чернігівській областях. Для цього агенти за гроші ФСБ орендували помешкання, куди потім в’їжджали із придбаною відеоапаратурою.

За матеріалами справи, замовлення РФ виконували 22-річний полтавчанин та його 19-річна дружина, які шукали «легких заробітків» у Телеграм-каналах.

«Після вербування агенти «гастролювали» по різних містах північних регіонів України, де підшукували оселі поблизу військових об’єктів та критичної інфраструктури. Так, наприклад, окрім квартир фігуранти встановлювали камери біля вузлових станцій «Укрзалізниці» та магістральних колій», – повідомили в СБУ.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентурну пару і провели заходи із убезпечення відповідних локацій.

На фінальному етапі спецоперації обох фігурантів затримали «на гарячому», коли вони встановлювали відеокамеру в квартирі неподалік оборонного об’єкта.

Речові докази, вилучені працівниками СБУ
Речові докази, вилучені працівниками СБУ
фото: Служба безпеки України/Facebook
Одна з відеокамер, які встановлювали затримані агенти ФСБ
Одна з відеокамер, які встановлювали затримані агенти ФСБ
фото: Служба безпеки України/Facebook

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 19 серпня Служба безпеки України викрила агентурну групу російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, яка займалася коригуванням повітряних атак РФ по Києву та диверсіями на півдні України. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. 

До слова, за доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав один з коригувальників повітряних російських атак по території України. Зловмисник відстежував локації підрозділів ППО на Київщині та передавав їх ворогу. 

Теги: окупанти розслідування дружина державна зрада ФСБ СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місцева преса повідомляє, що за вирощування марихуани відповідав її чоловік радниці міністра
Гучний скандал в Ізраїлі. У радниці міністра виявлено нарколабораторію
Вчора, 08:57
Вбивство активіста Чарлі Кірка стало резонансною подією у США
Вбивство Чарлі Кірка. Стали відомі нові деталі про ймовірного кілера
11 вересня, 17:39
Путін фактично заявив про бажання без крові взяти те, що не зміг захопити за 11 років війни
Ультиматум Путіна – неприйнятний: чим небезпечний для України відхід з Донбасу
8 вересня, 12:00
Окупанти вдарили по мосту у Кременчуці під час руху автівок
З'явились кадри пошкодженого російським ударом мосту у Кременчуці
8 вересня, 04:53
Ворог атакував Сумщину
Окупанти атакували Сумщину: є жертва та поранені
7 вересня, 00:42
У 2025 році ФСБ сфокусувалася на розширенні внутрішнього контролю, посиленні репресій та створенні загроз для інших країн
Наукові досліди в Росії стали черговою сферою контролю ФСБ
4 вересня, 12:56
У момент нападу дівчина розмовляла телефоном із дідусем, який почув її крик
У Німеччині трагічно загинула 16-річна українка, її штовхнули під потяг
31 серпня, 21:35
Російський військовий застрелив місцевого жителя
Окупант розстріляв цивільного на Донеччині: прокуратура розпочала розслідування
31 серпня, 15:02
Андрій Парубій останнім часом перебував у Львові та займався здоров’ям своєї родини
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
30 серпня, 15:58

Новини

Оренда житла в Україні та Польщі: порівняння цін та попиту
Оренда житла в Україні та Польщі: порівняння цін та попиту
Затримано агентів ФСБ, які встановлювали камери для коригування ударів по Києву
Затримано агентів ФСБ, які встановлювали камери для коригування ударів по Києву
Травмування підлітка на станції «Київ-Волинський». Поліція встановлює обставини події
Травмування підлітка на станції «Київ-Волинський». Поліція встановлює обставини події
Учениця столичного ліцею здобула звання майстра спорту України з таеквон-до
Учениця столичного ліцею здобула звання майстра спорту України з таеквон-до
Голова Європарламенту прибула до Києва
Голова Європарламенту прибула до Києва
Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Андрію Молочному
Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Андрію Молочному

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua