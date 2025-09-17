Затримано агентів ФСБ, які встановлювали камери для коригування ударів по Києву

Замовлення РФ виконували 22-річний полтавчанин та його 19-річна дружина, які шукали «легких заробітків» у Телеграм-каналах

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще двох агентів ФСБ, які коригували повітряні удари РФ по Києву. Для наведення ворожих атак зловмисники встановлювали 4G-камери з віддаленим доступом для окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

Повідомляється, що за допомогою відеопристроїв окупанти сподівалися відстежувати ракетно-дронові обстріли у режимі онлайн. Зокрема, росіян цікавили координати, з яких працює українська ППО.

Як встановило розслідування, переважну більшість «відеопасток» фігуранти облаштували на вікнах верхніх поверхів багатоквартирних будинків у Київській та Чернігівській областях. Для цього агенти за гроші ФСБ орендували помешкання, куди потім в’їжджали із придбаною відеоапаратурою.

За матеріалами справи, замовлення РФ виконували 22-річний полтавчанин та його 19-річна дружина, які шукали «легких заробітків» у Телеграм-каналах.

«Після вербування агенти «гастролювали» по різних містах північних регіонів України, де підшукували оселі поблизу військових об’єктів та критичної інфраструктури. Так, наприклад, окрім квартир фігуранти встановлювали камери біля вузлових станцій «Укрзалізниці» та магістральних колій», – повідомили в СБУ.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентурну пару і провели заходи із убезпечення відповідних локацій.

На фінальному етапі спецоперації обох фігурантів затримали «на гарячому», коли вони встановлювали відеокамеру в квартирі неподалік оборонного об’єкта.

Речові докази, вилучені працівниками СБУ фото: Служба безпеки України/Facebook

Одна з відеокамер, які встановлювали затримані агенти ФСБ фото: Служба безпеки України/Facebook

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 19 серпня Служба безпеки України викрила агентурну групу російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, яка займалася коригуванням повітряних атак РФ по Києву та диверсіями на півдні України. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

До слова, за доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав один з коригувальників повітряних російських атак по території України. Зловмисник відстежував локації підрозділів ППО на Київщині та передавав їх ворогу.