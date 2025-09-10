Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 10 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 10 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23262 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 990 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 10 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 10 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 10 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1091000 (+990) осіб;
  • танків – 11172 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 23262 (+1) од;
  • артилерійських систем – 32606 (+29) од;
  • РСЗВ – 1483 (+1) од;
  • засоби ППО – 1217 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57851 (+347);
  • крилаті ракети – 3691 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61290 (+83);
  • спеціальна техніка – 3964 (+1).
Втрати ворога станом на 10 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

До слова, триває 1295-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Взяття Покровська не принесе Росії перемогу
Кремль поспішає: чому Росія зосередилася на захваті Покровську
30 серпня, 19:21
ОСУВ «Дніпро» відреагувало на допис DeepState про тривожну ситуацію поблизу Добропілля 
ОСУВ «Дніпро» відреагувало на допис DeepState про тривожну ситуацію поблизу Добропілля 
11 серпня, 23:29
Зеленський повідомив, скільки Україна втрачає захисників за добу
Зеленський повідомив, скільки Україна втрачає захисників за добу
12 серпня, 20:15
Влада російських регіонів повідомляла про проблеми із набором контрактників
Темпи набору контрактників в армію РФ обвалилися до мінімуму за два роки
18 серпня, 18:26
Ситуація на фронті 2 вересня
Лінія фронту станом на 2 вересня 2025. Зведення Генштабу
2 вересня, 22:55
Дрони атакували Харківщину
Росія атакувала Харківщину: загинули працівники ремонтно-дорожньої служби
4 вересня, 23:10
Українські розвідники ліквідували чотири антенно-фідерні пристрої ворога
Українська розвідка показала ексклюзивні кадри чорноморської операції (відео)
5 вересня, 12:56
Ворог атакував Сумщину
Окупанти атакували Сумщину: є жертва та поранені
7 вересня, 00:42
Український прапор на будівлі в селі Зарічне
На Донеччині ЗСУ деокупували Зарічне
8 вересня, 07:37

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2025 року
На Хмельниччині окупанти зруйнували швейну фабрику: є поранені
На Хмельниччині окупанти зруйнували швейну фабрику: є поранені
Комбінований удар по Житомирщині: зʼявилися фото наслідків
Комбінований удар по Житомирщині: зʼявилися фото наслідків
Втрати ворога станом на 10 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 10 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Наймасованіша ракетна атака РФ за чотири місяці: опубліковано мапу руху повітряних цілей
Наймасованіша ракетна атака РФ за чотири місяці: опубліковано мапу руху повітряних цілей
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua