Втрати ворога станом на 10 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 990 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 10 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 10 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 10 вересня втратила:
- особового складу – близько 1091000 (+990) осіб;
- танків – 11172 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23262 (+1) од;
- артилерійських систем – 32606 (+29) од;
- РСЗВ – 1483 (+1) од;
- засоби ППО – 1217 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 57851 (+347);
- крилаті ракети – 3691 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61290 (+83);
- спеціальна техніка – 3964 (+1).
До слова, триває 1295-й день повномасштабної війни в Україні.
