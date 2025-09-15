Генштаб підтвердив деокупацію Панківки на Донеччині

Операцію було здійснено силами першого штурмового батальйону «Чорний Лебідь»

Українські воїни звільнили від окупантів ще один населений пункт Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що на Покровському напрямку, у ході дій, які проводить 225-й окремий штурмовий полк, було зачищено Панківку. Операцію було здійснено силами першого штурмового батальйону «Чорний Лебідь».

фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Раніше повідомлялося, що підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні першого корпусу НГУ «Азов», продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку. У результаті злагоджених дій від росіян зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території.

Нагадаємо, Сили Оборони відкинули російську терористичну армію поблизу Товстого Донецької області. Зокрема, Сили оборони звільнили селище Удачне Донецької області та встановили там український прапор.

Також Сил оборони України встановили український прапор у селищі Новоекономічне на Донеччині. За звільнення населеного пункту відповідали штурмові групи полку «Скеля». За даними Генштабу, для зачищення селища військовим знадобилося два тижні.

До слова, Сили оборони України зачистили від російських окупантів ще два населених пункти на Сумщині. Раніше українські захисники звільнили Кіндратівку.