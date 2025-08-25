Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 25 серпня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 25 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 25 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 43 авіаційних ударів, скинувши 57 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 459 дронів-камікадзе та здійснили 2799 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

25 серпня станом на 22:00 відбулося відбулося 136 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку було знешкоджено 142 окупанти, з яких 86 – безповоротно. Наші захисники знищили 18 одиниць автомобільного транспорту, сім безпілотних літальних апаратів два пункти управління БпЛА та три укриття для особового складу. Також значно пошкоджено артилерійську систему та засіб РЕБ противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів. Також ворог завдав 6 авіаційних ударів, застосувавши 11 керованих авіабомб, та здійснив 179 обстрілів, з яких п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 25 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог десять разів атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, та у бік Кутьківки й Колодязного, чотири бойових зіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 25 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки та Загризового, наразі дві атаки тривають.

Лінія фронту станом на 25 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку 

З початку доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполю і Серебрянки. Наразі українські захисники відбивають дев’ять атак противника.

Лінія фронту станом на 25 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог один раз намагався прорватися в районі Федорівки.

Лінія фронту станом на 25 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано 13 бойових зіткнень, підрозділи противника намагалися просунутися в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок й Предтечиного, на даний час триває бій.

Лінія фронту станом на 25 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Росіяни шість разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували в районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

Лінія фронту станом на 25 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби російські підрозділи 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються.

Лінія фронту станом на 25 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили вісім ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Шевченко та Комишуваха, ще чотири бойових зіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 25 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1279-й день повномасштабної війни в Україні.

