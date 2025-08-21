Українські бійці вразили низку важливих об’єктів росіян

Зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ

У ніч на 21 серпня Сили оборони уразили Новошахтинский завод нафтопродуктів та низку важливих об’єктів окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

За даними Генштабу, Новошахтинский завод є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Російської Федерації. Він бере участь у забезпеченні збройних сил РФ. Загальний об'єм резервуарів – понад 210 тис. кубічних метрів.

«Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено», – додав Генштаб.

Також, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, з метою зменшення спроможностей противника із застосування БпЛА дальньої дії, уразили склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому місті Донецьк. Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об’єкта.

Окрім того, зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ. Результати вогневого ураження уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ.

Також Сили спеціальних операцій ЗСУ провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Операція відбулася у ніч на 21 серпня.