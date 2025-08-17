Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бійці однієї зі штурмових бригад застосовують проти окупантів нову секретну зброю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Бійці однієї зі штурмових бригад застосовують проти окупантів нову секретну зброю
Найбільш затребуваною є платформа Thermit, яка виконує найбільше місій
фото: скріншот із відео

У 5-й окремій штурмовій бригаді рота безпілотних систем уже два роки виконує бойові завдання на передовій

5-та окрема штурмова бригада активно застосовує наземні роботизовані комплекси (НРК) на полі бою. За допомогою сухопутних дронів підвозять боєприпаси, давлять ворога вогнем, а також вивозять поранених з небезпечних ділянок. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті Сухопутних військ України.

Так, рота безпілотних систем бригади уже два роки виконує бойові завдання на передовій.

Командир Агроном згадує перші операції в сірій зоні, коли ще недопрацьовані платформи дали цінний досвід та перші успіхи. Стаціонарні турелі з часом замінили мобільні платформи, які супроводжують штурмові групи та працюють у найнебезпечніших умовах.

Під час одної з евакуацій вдалося навіть знищити «дрона-почекуна». Ворожий БпЛА стояв на дорозі в очікуванні цілі. Розвідники 5 ОШБр помітили безпілотник з повітря, передали інформацію воїнам, які евакуйовувались на НРК, а ті, своєю чергою, розстріляли підступний FPV.

Інженер Мопед розповідає про постійне вдосконалення систем – від модернізації зв’язку й електроніки до налаштування бойових модулів. Найбільш затребуваною є платформа Thermit, яка виконує найбільше місій.

Як працює рота наземних роботизованих комплексів у 5 ОШБр

Попри втрати техніки і ризики, бійці переконані: майбутнє бою – за безпілотними системами, які здатні виконувати завдання швидше, дешевше і без зайвого ризику для особового складу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Rheinmetall готується запустити в Україні виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Очікується, що новий завод розпочне роботу вже у 2026 році.

За даними видання Handelsblatt, наразі виробник стикається з певними перешкодами. Проєкт гальмують бюрократичні затримки.

Примітно, що Армін Паппергер зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським 15 лютого 2025 року. Тоді вони також розмовляли про відкриття заводу. Ключовою темою переговорів був розвиток спільних проєктів між українською та німецькою оборонною промисловістю.

Читайте також:

Теги: боєприпаси безпілотник втрати ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 15 серпня
Лінія фронту станом на 15 серпня 2025. Зведення Генштабу
15 серпня, 22:56
В окупованому Єнакієве розгорілася масштабна пожежа після атаки БпЛА
Окуповане Єнакієве масовано атакували безпілотники
14 серпня, 23:56
Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають стати частиною остаточного врегулювання війни
Вибухи у Росії, гарантії безпеки для України від Трампа: головне за ніч
14 серпня, 05:53
Нині триває 1267-й день повномасштабної війни
Втрати ворога станом на 13 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
13 серпня, 07:55
РФ завдала удару по полігону
РФ вдарила ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблий та поранені
12 серпня, 09:23
БПЛА Talay було презентовано у Туреччині
У Туреччині з'явився надводний дрон-вбивця
12 серпня, 08:42
Високоточними бомбами в районі Олешок Повітряні сили знищили близько 25 окупантів
ЗСУ уразили командний пункт росіян біля Олешок
10 серпня, 15:57
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11069 танків
Втрати ворога станом на 4 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
4 серпня, 06:49
Міністерка оборони пообіцяла залучити додаткові сили литовської армії
Литва збирається посилити ППО через інцидент з російським безпілотником
28 липня, 14:58

Події в Україні

Рубіо розповів, скільки окупантів ЗСУ знищили у липні
Рубіо розповів, скільки окупантів ЗСУ знищили у липні
На Запоріжжі внаслідок авіаудару загинув 15-річний хлопець, його родина отримала поранення
На Запоріжжі внаслідок авіаудару загинув 15-річний хлопець, його родина отримала поранення
Скільки території росіяни окупували з листопада 2022 року: неочікувані цифри від DeepState
Скільки території росіяни окупували з листопада 2022 року: неочікувані цифри від DeepState
Бійці однієї зі штурмових бригад застосовують проти окупантів нову секретну зброю
Бійці однієї зі штурмових бригад застосовують проти окупантів нову секретну зброю
«Коаліція охочих» завершила нараду перед зустріччю з Трампом. Зеленський заявив про історичне рішення
«Коаліція охочих» завершила нараду перед зустріччю з Трампом. Зеленський заявив про історичне рішення
У ДТП на Хмельниччині травмувалося близько 20 людей
У ДТП на Хмельниччині травмувалося близько 20 людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 серпня 2025
36K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
29K
Путін назвав країну, яка може стати гарантом безпеки України
5622
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
5438
Нова заступниця міністра економіки задекларувала валюту, Мерседес та… ікону

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua