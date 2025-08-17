Бійці однієї зі штурмових бригад застосовують проти окупантів нову секретну зброю

Найбільш затребуваною є платформа Thermit, яка виконує найбільше місій

У 5-й окремій штурмовій бригаді рота безпілотних систем уже два роки виконує бойові завдання на передовій

5-та окрема штурмова бригада активно застосовує наземні роботизовані комплекси (НРК) на полі бою. За допомогою сухопутних дронів підвозять боєприпаси, давлять ворога вогнем, а також вивозять поранених з небезпечних ділянок. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті Сухопутних військ України.

Так, рота безпілотних систем бригади уже два роки виконує бойові завдання на передовій.

Командир Агроном згадує перші операції в сірій зоні, коли ще недопрацьовані платформи дали цінний досвід та перші успіхи. Стаціонарні турелі з часом замінили мобільні платформи, які супроводжують штурмові групи та працюють у найнебезпечніших умовах.

Під час одної з евакуацій вдалося навіть знищити «дрона-почекуна». Ворожий БпЛА стояв на дорозі в очікуванні цілі. Розвідники 5 ОШБр помітили безпілотник з повітря, передали інформацію воїнам, які евакуйовувались на НРК, а ті, своєю чергою, розстріляли підступний FPV.

Інженер Мопед розповідає про постійне вдосконалення систем – від модернізації зв’язку й електроніки до налаштування бойових модулів. Найбільш затребуваною є платформа Thermit, яка виконує найбільше місій.

Як працює рота наземних роботизованих комплексів у 5 ОШБр

Попри втрати техніки і ризики, бійці переконані: майбутнє бою – за безпілотними системами, які здатні виконувати завдання швидше, дешевше і без зайвого ризику для особового складу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Rheinmetall готується запустити в Україні виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Очікується, що новий завод розпочне роботу вже у 2026 році.

За даними видання Handelsblatt, наразі виробник стикається з певними перешкодами. Проєкт гальмують бюрократичні затримки.

Примітно, що Армін Паппергер зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським 15 лютого 2025 року. Тоді вони також розмовляли про відкриття заводу. Ключовою темою переговорів був розвиток спільних проєктів між українською та німецькою оборонною промисловістю.