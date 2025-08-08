Командувач Чорноморського флоту РФ отримав підозру за наказ захопити українське судно

За наказом російського адмірала окупанти захопили українське пошуково-рятувальне судно «Сапфір»

Командувач Чорноморського флоту Російської Федерації Сергій Пінчук отримав заочну підозру. Він наказав захопити українське рятувальне судно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що 26 лютого 2022 року за його наказом окупанти захопили українське пошуково-рятувальне судно «Сапфір», яке виконувало гуманітарну місію в районі острова Зміїний. На кораблі не було жодного озброєння, а про мирний характер завдання капітан передав через міжнародний радіозв’язок.

Того дня росіяни незаконно зупинили та заблокували цивільний корабель біля берегів українського острова. Після цього на палубу проникли окупанти, які, погрожуючи автоматами, ув’язнили 19 членів екіпажу, а також священника та лікаря, які перебували на борту. Частину з них перемістили на буксирувальне судно військово-морського флоту РФ, усіх інших утримували на тимчасово захопленому на той час острові.

Як зазначають правоохоронці, до всіх полонених росіяни застосовували психологічний тиск та погрожували фізичною розправою. Під час цих тортур Пінчук особисто прибув на Зміїний, де брав участь у допиті капітана «Сапфіра», і згодом наказав перевезти потерпілих разом із рятувальним судном до тимчасово окупованого Криму, а далі – в Росію.

Лише у березні-травні 2022 року людей вдалося звільнити в межах обміну. Також було повернуто українське рятувальне судно.

На підставі зібраних доказів заочно повідомлено Пінчуку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб). у липні цього року за матеріалами Служби безпеки заочну підозру отримали двоє офіцерів Чорноморського флоту РФ, які брали участь у захоплені «Сапфіра».

