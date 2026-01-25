Лінія фронту станом на 25 січня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 61 авіаційного удару, скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4983 дрони-камікадзе та здійснив 2782 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

25 січня станом на 22:00 відбулося 129 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 52 окупанти та поранили 36, знищили 25 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці автомобільного транспорту та наземний роботизований комплекс, також уражено вісім одиниць автомобільної техніки та десять укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні українські воїни відбили одну атаку противника, ворог завдав двох авіаударів, застосувавши три керовані авіабомби, та здійснив 69 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Приліпка, Стариця та у бік Ізбицького. Українські підрозділи відбили вісім атак, ще одне бойове зіткнення наразі триває.

На Куп’янському напрямку

Шість атак відбили українські захисники у бік Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 12 атак у районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне.

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися в районі Платонівки та у бік Ямполя.

На Краматорському напрямку

Одну атаку зупинено – в районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та у бік Костянтинівки і Софіївки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 38 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки. У деяких локаціях бої досі тривають.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Красногірське та у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 14 атак окупантів – у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Варварівки, Зеленого і Прилук.

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших захисників у районах Плавнів та Степового.

Нагадаємо, триває 1432-й день повномасштабної війни в Україні.