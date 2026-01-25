Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 25 січня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 25 січня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 25 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 61 авіаційного удару, скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4983 дрони-камікадзе та здійснив 2782 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

25 січня станом на 22:00 відбулося 129 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, наші воїни ліквідували 52 окупанти та поранили 36, знищили 25 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці автомобільного транспорту та наземний роботизований комплекс, також уражено вісім одиниць автомобільної техніки та десять укриттів особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні українські воїни відбили одну атаку противника, ворог завдав двох авіаударів, застосувавши три керовані авіабомби, та здійснив 69 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Лінія фронту станом на 25 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зелене, Вовчанськ, Приліпка, Стариця та у бік Ізбицького. Українські підрозділи відбили вісім атак, ще одне бойове зіткнення наразі триває.

Лінія фронту станом на 25 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Шість атак відбили українські захисники у бік Піщаного та Петропавлівки.

Лінія фронту станом на 25 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 12 атак у районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне.

Лінія фронту станом на 25 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші оборонці відбили дві спроби окупантів просунутися в районі Платонівки та у бік Ямполя.

Лінія фронту станом на 25 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Одну атаку зупинено – в районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

Лінія фронту станом на 25 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та у бік Костянтинівки і Софіївки.

Лінія фронту станом на 25 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 38 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки. У деяких локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 25 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили п’ять атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Красногірське та у бік Нового Запоріжжя.

Лінія фронту станом на 25 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 14 атак окупантів – у районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка та у бік Варварівки, Зеленого і Прилук.

Лінія фронту станом на 25 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших захисників у районах Плавнів та Степового.

Лінія фронту станом на 25 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1432-й день повномасштабної війни в Україні.

