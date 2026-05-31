У Чернівцях чоловік упав до колекторної ями та просидів там п’ять днів, його визволили рятувальники

У Чернівцях рятувальники дістали із колекторної ями чоловіка, який пробув там п’ять днів без їжі та води. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області.

Як інформують надзвичайники, на спецлінію 101 надійшло повідомлення від перехожого, який почув поклик про допомогу у одному з районів міста.

Рятувальники, що прибули на місце події виявили чоловіка 1993 року народження, який впав до колекторної ями. Він опинився у пастці, бо не помітив відсутність люку – зробив крок, а наступної миті опинився у колодязі, завглибшки у три метри.

Фахівці групи аварійно-рятувальних робіт за допомогою спорядження підняли чоловіка на поверхню та передали медикам. Його госпіталізували.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці рятувальники підняли з води тіло чоловіка. Обставини його загибелі з’ясовуватимуть правоохоронці. 

Також під час масованої атаки на Київ у ніч на 24 травня Росія цілеспрямовано вдарила по будівлі Головного управління ДСНС у Київській області, де розміщувався оперативно-координаційний центр і серверна, що забезпечували роботу екстреної лінії «101» та системи «112».

