У Чернівцях чоловік упав до колекторної ями та просидів там п’ять днів, його визволили рятувальники
У Чернівцях рятувальники дістали із колекторної ями чоловіка, який пробув там п’ять днів без їжі та води. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області.
Як інформують надзвичайники, на спецлінію 101 надійшло повідомлення від перехожого, який почув поклик про допомогу у одному з районів міста.
Рятувальники, що прибули на місце події виявили чоловіка 1993 року народження, який впав до колекторної ями. Він опинився у пастці, бо не помітив відсутність люку – зробив крок, а наступної миті опинився у колодязі, завглибшки у три метри.
Фахівці групи аварійно-рятувальних робіт за допомогою спорядження підняли чоловіка на поверхню та передали медикам. Його госпіталізували.
