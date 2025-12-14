Російські війська окупували село Толстой

Аналітичний проєкт DeepState повідомив про оновлення карти бойових дій. За наявними даними, російські війська окупували населений пункт Толстой на Донеччині. Про це інформує «Главком».

Також зафіксовано просування сил РФ поблизу Ямполя та в районі Сіверська.

Офіційні коментарі українського командування щодо цих змін станом на момент публікації відсутні.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про ситуацію на Покровсько-Мирноградському напрямку, який залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Під час робочої поїздки він провів нараду з командуванням, яке утримує рубежі на цьому напрямку.

«Обстановка залишається складною. Противник намагається посилити тиск на наші оборонні позиції, перекидає сюди додаткові резерви», – заявив Сирський.

Нагадаємо, припинення вогню в Україні може відбутися за принцип «стоїмо там, де стоїмо», тобто сторони залишаться на нинішніх позиціях, а всі питання вирішуватимуться дипломатичним шляхом. Про це заявив президент Володимир Зеленський дорого до Берліна.