Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 26 квітня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Ситуація на фронті 26 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 54 авіаційних ударів, скинув 168 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3401 дрон-камікадзе та здійснив 1902 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

26 квітня станом на 22:00 відбулося 161 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 35 окупантів та 23 – поранено, знищено одну одиницю автомобільної техніки та два укриття противника. Пошкоджено гармату, три одиниці автомобільної техніки та 100 укриттів особового складу. Знищено або подавлено 151 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Ворог здійснив 43 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, п’ять з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Противник атакував один раз.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів в напрямках населених пунктів Стариця, Лиман, Охрімівка та Землянки. Одна з цих штурмових дій триває.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники відбили чотири ворожих штурми в бік населених пунктів Петропавлівка, Глушківка та Кучерівка.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили п’ять спроб загарбників просунутися в напрямку Лиману та Діброви.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 15 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Олександро-Шультиного, Софіївки, Кучерового Яру та Русиного Яру. Три з цих боїв тривають.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Молодецьке та Філія. Чотири атаки ворога іще тривають.

На Олександрівському напрямку

Окупанти шість разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у бік населених пунктів Олександроград, Хороше, Калинівське, Січневе та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 24 атаки окупантів в бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Варварівка, Чарівне, Прилуки, Староукраїнка, Гірке, Воздвижівка та Святопетрівка. Три атаки ще продовжуються.

На Оріхівському напрямку

Противник один раз просувався до позицій наших оборонців в районі Степового.

Нагадаємо, триває 1523-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ЗСУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua