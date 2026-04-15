ГУР і СБУ назвали військових РФ, які атакували друкарню в Харкові

На першому фото друкарня після ворожого удару, на другому – вже відновлена

Серед підозрюваних: генерали та адмірал, які віддали наказ бити по цивільному об’єкту

Українські спецслужби встановили російських військових, причетних до ракетного удару по поліграфічному комплексу «Фактор-Друк» у Харкові, внаслідок якого загинули семеро людей. Про це повідомляє «Главком».

Розслідування здійснювали співробітники Служби безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора за участі Головного управління розвідки Міноборони.

За даними слідства, до удару по цивільному об’єкту безпосередньо причетні представники командування збройних сил РФ.

Серед них:

генерал-полковник Олексій Кім – ухвалив рішення про обстріл;

полковник Сергій Монєтов – зібрав розвідувальні дані та ініціював включення об’єкта до переліку цілей;

віцеадмірал Олександр Пєшков – відповідав за планування удару;

генерал-лейтенант Андрій Циґанов – віддав безпосередній наказ на пуск ракет по підприємству.

Фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

Слідством також встановлено, що 23 травня 2024 року удар по «Фактор-Друку» здійснили трьома ракетами типу 5В55 із зенітно-ракетного комплексу С-300. До атаки були залучені військовослужбовці спеціальної тактичної ракетної групи №3, створеної на базі 568-го зенітно-ракетного полку 76-ї дивізії протиповітряної оборони 14-ї армії ВПС та ППО Центрального військового округу РФ.

Унаслідок обстрілу загинули семеро людей, ще дев’ятеро дістали поранення. У ГУР наголосили, що тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

До слова, майже рік тому російський обстріл зруйнував друкарню «Фактор-Друк» у Харкові. На цей час її вдалося повністю відновити. Друкарню було відновлено за рахунок американського мецената Говарда Баффета.

Нагадаємо, що головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило дані про 48 підприємств російського холдингу «Швабе», які під прикриттям виробництва медичного обладнання залучені до військової промисловості РФ.