На Київщині працює ППО

У повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську ОВА.

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників», – йдеться у повідомленні.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, на Вінниччині під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху. «У небі над Вінниччиною ворожі БпЛА. Не нехтуйте повітряною тривогою – продовжуйте перебувати в укриттях», – наголосила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

До слова, російська терористична армія атакувала Одесу. Зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок.

Зауважимо, триває 1512-й день повномасштабної війни в Україні.