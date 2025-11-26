Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 26 листопада 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 26 листопада 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 26 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 41 авіаційного удару, скинувши 103 керованих авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3 178 дронів-камікадзе та здійснили 2 972 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

26 листопада станом на 22:00 відбулося 216 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 126 окупантів, з яких 94 – безповоротно. Наші захисники знищили одну одиницю автомобільного транспорту та 20 безпілотних літальних апаратів, також уразили артилерійську систему та десять укриттів для особового складу ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Також ворог завдав двох авіаударів, застосувавши дев’ять керованих авіабомб, та здійснив 162 обстріли, з яких два – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 26 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 11 разів атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська, Синельникового, Амбарного та Дворічанського.

Лінія фронту станом на 26 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили п’ять штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Піщане та Петропавлівка.

Лінія фронту станом на 26 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники 43 рази атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве. Наразі українські захисники відбивають атаку противника у 14 локаціях.

Лінія фронту станом на 26 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Ворог сім разів намагався прорватися в районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Сакко і Ванцетті.

Лінія фронту станом на 26 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили чотири атаки у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

Лінія фронту станом на 26 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 31 раз атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Яблунівка, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Костянтинівки й Софіївки.

Лінія фронту станом на 26 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби російські підрозділи 49 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Ялта та Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 26 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 14 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Олексіївка, Привільне та Красногірське.

Лінія фронту станом на 26 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупинили 17 ворожих спроб просунутись уперед поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Яблукове, Зелений Гай та у бік Гуляйполя.

Лінія фронту станом на 26 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

Нагадаємо, триває 1372-й день повномасштабної війни в Україні.

