Лінія фронту станом на 26 серпня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Ситуація на фронті 26 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав два ракетних та 40 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 57 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 708 дронів-камікадзе та здійснили 2 947 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

26 серпня станом на 22:00 відбулося відбулося 130 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку було знешкоджено 107 окупантів, з яких 67 – безповоротно. Наші захисники знищили три одиниці автомобільного транспорту, артилерійську систему, 16 безпілотних літальних апаратів, засіб РЕБ, три пункти управління БпЛА та три укриття для особового складу. Також значно пошкоджено артилерійську систему, одиницю спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та шість укриттів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили шість штурмових дій окупантів, ще шість тривають до цього часу. Також ворог завдав три авіаційних удари, застосувавши п’ять керованих авіабомб, та здійснив 170 обстрілів, з яких один – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 26 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог чотири рази атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки.

Лінія фронту станом на 26 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили п’ять безуспішних штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка.

Лінія фронту станом на 26 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники 27 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Шандриголове, Ставки, Дронівка та Серебрянка. Наразі українські захисники відбивають дев’ять атак противника.

Лінія фронту станом на 26 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог шість разів намагався прорватися у районі Григорівки та у напрямку Серебрянки, Виїмки, Федорівки.

Лінія фронту станом на 26 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано чотири бойові зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у бік Ступочок.

Лінія фронту станом на 26 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Торецька, Олександро-Калинового та в напрямку населених пунктів Бересток, Степанівка, Полтавка. Один бій триває.

Лінія фронту станом на 26 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби російські підрозділи 30 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямку Володимирівки, Рубіжного, Білицького, Родинського, Покровська, Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 26 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 10 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населеного пункту Зелений Гай, Шевченко, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка та у напрямку Філії, Іскри та Олександрограда, ще шість бойових зіткнень тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 26 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1280-й день повномасштабної війни в Україні.

