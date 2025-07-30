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Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1253-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося понад сотню боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав трьох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосував шість ракет та скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5 715 обстрілів, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 677 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів: Білогір’я, Григорівка – Запорізька область; Львове – Херсонська область.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби ворог завдав сім авіаційних ударів – скинув при цьому 11 керованих авіаційних бомб, здійснив 381 обстріл, з яких 12 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 22 штурмові дії ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Агресор п’ять разів атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку Піщаного, Куп’янська та в районі Голубівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Серебрянки, Шандриголового, Ямполя.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Наші захисники успішно зупинили сім атак поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Вчора зафіксовано чотири боєзіткнення у напрямку Білої Гори та в районі Новомаркового.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив дев’ять атак – у районах Торецька та Олександро-Калинового.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів: Попів Яр, Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Миролюбівка, Горіхове, Дачне, Никанорівка, Новоукраїнка.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 10 атак у районах населених пунктів: Олександроград, Зелений Гай, Вільне Поле, Новохатське, Маліївка, Темирівка та Зелене Поле.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Наші оборонці відбили дві атаки в районі населеного пункту Плавні.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Протягом минулої доби ворог здійснив шість спроб просунутись уперед.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1253-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб окупанти

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