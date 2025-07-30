Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025 року

Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці

Триває 1253-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося понад сотню боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав трьох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосував шість ракет та скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5 715 обстрілів, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 677 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів: Білогір’я, Григорівка – Запорізька область; Львове – Херсонська область.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби ворог завдав сім авіаційних ударів – скинув при цьому 11 керованих авіаційних бомб, здійснив 381 обстріл, з яких 12 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 22 штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку

Агресор п’ять разів атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку Піщаного, Куп’янська та в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Серебрянки, Шандриголового, Ямполя.

На Сіверському напрямку

Наші захисники успішно зупинили сім атак поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку

Вчора зафіксовано чотири боєзіткнення у напрямку Білої Гори та в районі Новомаркового.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив дев’ять атак – у районах Торецька та Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів: Попів Яр, Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Миролюбівка, Горіхове, Дачне, Никанорівка, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 10 атак у районах населених пунктів: Олександроград, Зелений Гай, Вільне Поле, Новохатське, Маліївка, Темирівка та Зелене Поле.

На Оріхівському напрямку

Наші оборонці відбили дві атаки в районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку

Протягом минулої доби ворог здійснив шість спроб просунутись уперед.

Нагадаємо, триває 1253-й день повномасштабної війни в Україні.