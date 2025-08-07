Втрати ворога станом на 7 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1040 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 7 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 7 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 7 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 1060310 (+1040) осіб,
- танків ‒ 11076 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23095 (+4) од,
- артилерійських систем – 31180 (+47) од,
- РСЗВ – 1456 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1203 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49930 (+163),
- крилаті ракети ‒ 3555 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57605 (+130) од,
- спеціальна техніка ‒ 3936 (+0).
Як відомо, триває 1261-й день повномасштабної війни в Україні.