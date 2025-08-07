Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 7 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати ворога станом на 7 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11076 танків
фото: АР

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1040 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 7 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 7 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 7 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1060310 (+1040) осіб,
  • танків ‒ 11076 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23095 (+4) од,
  • артилерійських систем – 31180 (+47) од,
  • РСЗВ – 1456 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1203 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49930 (+163),
  • крилаті ракети ‒ 3555 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 57605 (+130) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3936 (+0).


інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1261-й день повномасштабної війни в Україні.

