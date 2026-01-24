Скільки ракет «Орєшнік» є у Росії: розвідка назвала цифри

Росія у 2026 році планує запустити «Орєшнік» у серійне виробництво

В «Орєшніку» більше політичного, ніж воєнного наповнення, запевняють розвідники

На озброєнні у Росії перебуває не більше трьох-чотирьох ракет «Орєшнік». Однак у 2026 році РФ хоче запустити їх у серійне виробництво. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Укрінформу» заявив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський.

«За нашими оцінками, Росія має не більше трьох-чотирьох таких ракет. Нам відомо, що міністерство оборони Росії у 2026 році планує запустити «Орєшнік» у серійне виробництво і набути спроможностей виготовляти п’ять і більше таких ракет на рік», – сказав він.

Водночас Луговський розповів, що «в «Орєшніку» більше політичного, ніж воєнного наповнення». За його словами, він насамперед є інструментом залякування європейських партнерів України.

«І він має сумнівну бойову ефективність. «Орєшнік» побудований на технологіях минулого століття і потребує постійного технічного супроводження і оперативного усунення різних несправностей», – сказав він.

Розвідник додав, що СЗР взаємодіє із розвідками країн-партнерів щодо «Орєшніка» для отримання спільної об’єктивної картини та уникнення дезінформації з боку РФ та Білорусі.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня окупанти вдарили «Орєшніком» по Львівщині. Як привід вони використали фейк про атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна.

Згодом Служба безпеки України показала уламки ракети «Орєшнік», яким РФ обстріляла Львівщину. Серед знайдених деталей – блок наведення, частини двигуна та механізми орієнтації.