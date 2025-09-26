Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 26 вересня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 26 вересня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 26 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 101 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2000 дронів-камікадзе та здійснили 3277 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

26 вересня станом на 22:00 відбулося 160 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку знешкоджено 156 окупантів, з яких 94 – безповоротно. Наші захисники знищили дев’ять одиниць автомобільного транспорту, артилерійську систему та 19 безпілотних літальних апаратів. Також значно пошкоджено одну артилерійську систему та вісім місць укриття живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів. Також ворог завдав сім авіаційних ударів, застосувавши 18 керованих авіабомб, та здійснив 126 обстрілів, з яких 12 – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 26 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог чотири рази атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська.

Лінія фронту станом на 26 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили дві марні штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Піщане та Новоселівка.

Лінія фронту станом на 26 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники 19 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Зарічне, Торське та Дерилове. Наразі українські захисники відбивають п’ять атак противника.

Лінія фронту станом на 26 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог вісім разів намагався прорватися в районі Григорівки та у напрямку Дронівки. Одна атака триває дотепер.

Лінія фронту станом на 26 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано шість бойових зіткнень, підрозділи противника намагалися просунутися поблизу Ямполя та у бік Ступочок.

Лінія фронту станом на 26 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Росіяни 24 рази атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та Полтавка. Один бій триває.

Лінія фронту станом на 26 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби російські підрозділи 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 26 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 19 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Комишуваха та Калинівське, ще шість бойових зіткнень тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 26 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1311-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Покровськ ворог Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ вдарила по Україні дронами та ракетами. Скільки цілей знешкодила ППО
РФ вдарила по Україні дронами та ракетами. Скільки цілей знешкодила ППО
30 серпня, 10:26
Триває 1284-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 30 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
30 серпня, 07:09
Росія завдала комбінованого удару по Україні: головне за ніч
Росія завдала комбінованого удару по Україні: головне за ніч
7 вересня, 07:10
Дрони цієї ночі атакували Житомирщину
Зеленський прокоментував масований обстріл України та «шахеди» у Польщі
10 вересня, 09:34
Путін порахував, скільки російських окупантів перебуває на території України
Путін порахував, скільки російських окупантів перебуває на території України
18 вересня, 20:27
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2025 року
21 вересня, 08:43
Окупанти просунулись поблизу чотирьох сіл – DeepState
Окупанти просунулись поблизу чотирьох сіл – DeepState
20 вересня, 23:59
Результати та ступінь ураження уточнюються
Генштаб підтвердив ураження нафтооб’єктів у РФ та літаків у Криму
23 вересня, 14:37
Міноборони Угорщини прокоментувало інформацію про заліт своїх дронів до України
Міноборони Угорщини прокоментувало інформацію про заліт своїх дронів до України
Вчора, 21:59

Події в Україні

Росія атакувала Запоріжжя: є руйнування, постраждалі, відключення світла
Росія атакувала Запоріжжя: є руйнування, постраждалі, відключення світла
Лінія фронту станом на 26 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 26 вересня 2025. Зведення Генштабу
Зеленський провів військову нараду, РФ вдарила по Харкову. Головне за 26 вересня
Зеленський провів військову нараду, РФ вдарила по Харкову. Головне за 26 вересня
Удар по меблевому магазині в Харкові: рятувальники показали наслідки (фото)
Удар по меблевому магазині в Харкові: рятувальники показали наслідки (фото)
У Харкові росіяни вдарили по торговельному центру: є поранені
У Харкові росіяни вдарили по торговельному центру: є поранені
Обстріл Чернігова: місто залишилося без води
Обстріл Чернігова: місто залишилося без води

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua