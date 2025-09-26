Лінія фронту станом на 26 вересня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 101 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2000 дронів-камікадзе та здійснили 3277 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

26 вересня станом на 22:00 відбулося 160 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку знешкоджено 156 окупантів, з яких 94 – безповоротно. Наші захисники знищили дев’ять одиниць автомобільного транспорту, артилерійську систему та 19 безпілотних літальних апаратів. Також значно пошкоджено одну артилерійську систему та вісім місць укриття живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

З початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів. Також ворог завдав сім авіаційних ударів, застосувавши 18 керованих авіабомб, та здійснив 126 обстрілів, з яких 12 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог чотири рази атакував позиції українських захисників та отримав відсіч поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили дві марні штурмові дії, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у напрямку населених пунктів Піщане та Новоселівка.

На Лиманському напрямку

З початку доби російські загарбники 19 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Зарічне, Торське та Дерилове. Наразі українські захисники відбивають п’ять атак противника.

На Сіверському напрямку

Ворог вісім разів намагався прорватися в районі Григорівки та у напрямку Дронівки. Одна атака триває дотепер.

На Краматорському напрямку

Зафіксовано шість бойових зіткнень, підрозділи противника намагалися просунутися поблизу Ямполя та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку

Росіяни 24 рази атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та Полтавка. Один бій триває.

На Покровському напрямку

Від початку доби російські підрозділи 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 19 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Комишуваха та Калинівське, ще шість бойових зіткнень тривають дотепер.

Нагадаємо, триває 1311-й день повномасштабної війни в Україні.