Зеленський прокоментував масований обстріл України та «шахеди» у Польщі

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Зеленський прокоментував масований обстріл України та «шахеди» у Польщі
Дрони цієї ночі атакували Житомирщину
фото: ДСНС

Президент повідомив, що вісім російських дронів летіли курсом на Польщу

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний масований російський удар по Україні. Він повідомив, що росіяни запустили цієї ночі близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет, передає «Главком».

Як повідомив президент, під нічною атакою РФ перебували 15 областей України.

Атака на Житомирщину
фото: ДСНС

Також президент прокоментував російські дрони, які залетіли у повітряний простір Польщі.

«Москва завжди випробовує межі можливого і, якщо не зустрічає сильної реакції, залишається на новому рівні ескалації. Сьогодні був ще один ескалаційний крок – російсько-іранські «шахеди» діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО.

Не один «шахед», що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше вісім ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі», – написав президент.

Зеленський підкреслив, що це вкрай небезпечний прецедент для Європи.

Ліквідація наслідків на Вінниччині
фото: ДСНС

«Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки. Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати», – додав Зеленський.

Глава української держави також зазначив, що надто довго вже триває санкційна пауза: «Відкладання обмежень по Росії та її спільниках означає лише збільшення жорстокості ударів. Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів. Дякую всім, хто допомагає».

Нагадаємо, окупанти вночі знову атакували Україну. Під ранок було оголошено ракетну небезпеку через пуски ракет.

Ворог цієї ночі масовано атакував територію України ударними безпілотниками та ракетами Х-101, Х-59, «Калібр». За даними моніторингових каналів, основними цілями ракет стали Житомир, Вінниця, Калуш, Львів. Цілями ударних БпЛА – Польща, Луцьк, Львів, Вінниця, Донеччина, Одещина.

Унаслідок ударів по Житомирщині одна людина загинула, ще одна – отримала поранення. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. На цей час триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Також окупанти атакували Вінницьку область ракетами, зафіксовано влучання, є один постраждалий. Під ударом крилатих ракет та «шахедів» опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури.

До слова, під час масованої атаки деякі російські ударні безпілотники залетіли на територію Польщі. «Шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол. Згодом безпілотники було збито.

