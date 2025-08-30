Втрати ворога станом на 30 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 850 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 30 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 30 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 30 серпня втратила:
- особового складу – близько 1081330 (+850) осіб;
- танків – 11149 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 23210 (+19) од;
- артилерійських систем – 32172 (+47) од;
- РСЗВ – 1476 (+0) од;
- засоби ППО – 1213 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 54691 (+316);
- крилаті ракети – 3626 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60222 (+106);
- спеціальна техніка – 3952 (+0).
Нагадаємо, триває 1284-й день повномасштабної війни в Україні.
