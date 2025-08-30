Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 30 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 30 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Триває 1284-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 850 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 30 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 30 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 30 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1081330 (+850) осіб;
  • танків – 11149 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 23210 (+19) од;
  • артилерійських систем – 32172 (+47) од;
  • РСЗВ – 1476 (+0) од;
  • засоби ППО – 1213 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 54691 (+316);
  • крилаті ракети – 3626 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 60222 (+106);
  • спеціальна техніка – 3952 (+0).
Втрати ворога станом на 30 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1284-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2025 року
30 липня, 08:17
Ситуація на фронті 1 серпня
Лінія фронту станом на 1 серпня 2025. Зведення Генштабу
1 серпня, 22:54
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11068 танків
Втрати ворога станом на 3 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
3 серпня, 07:32
Ситуація на фронті 8 серпня
Лінія фронту станом на 8 серпня 2025. Зведення Генштабу
8 серпня, 22:38
За словами Сирського, Курська операція забезпечила неоціненний гуманітарний результат
Річниця Курської операції. Сирський підбив підсумки
6 серпня, 09:15
Нині триває 1266-й день повномасштабної війни
Втрати ворога станом на 12 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
12 серпня, 07:17
Нині триває 1270-й день повномасштабної війни
Втрати ворога станом на 16 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
16 серпня, 07:32
Найбільш затребуваною є платформа Thermit, яка виконує найбільше місій
Бійці однієї зі штурмових бригад застосовують проти окупантів нову секретну зброю
17 серпня, 21:12
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11118 танків
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
19 серпня, 07:08

Події в Україні

Росія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя: є руйнування та постраждалі (оновлено)
Росія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя: є руйнування та постраждалі (оновлено)
Втрати ворога станом на 30 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 30 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
Масована атака на Україну, удари по НПЗ у Росії: головне за ніч
Масована атака на Україну, удари по НПЗ у Росії: головне за ніч
США надають Україні можливість бити по далеких цілях у Росії – посол при НАТО
США надають Україні можливість бити по далеких цілях у Росії – посол при НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
11K
Творець ляльок Labubu обігнав Безоса у списку найбагатших бізнесменів світу
6737
Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрито
6288
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
5267
У Туреччині почалися страйки в готелях

Новини

День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
28 серпня, 12:35

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua