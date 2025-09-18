Путін порахував, скільки російських окупантів перебуває на території України

Українська розвідка повідомляла, що у порівнянні з минулим роком кількість військ РФ в Україні зросла на 120 тис.

Станом на четвер, 18 вересня, понад 700 тис. окупантів воюють проти України. Про це заявив російський диктатор Володимира Путіна, повідомляє «Главком».

Путін підтримав ідею про те, щоб окупанти, які беруть участь в агресії проти України, отримували посади у структурі російської влади. «Ми повинні шукати, знаходити і висувати людей, які нічого не бояться у служінні батьківщині, і пішли на те, щоб ризикувати своїм здоров'ям, життям, і таких людей потрібно висувати на керівні пости», – заявив диктатор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що через бойові дії Російська Федерація втрачає більше особового складу, аніж Україна. За словами Трампа, Путін вбиває багато людей. Водночас втрати Росії значно більші, ніж України.

«Він (російський диктатор Володимир Путін – «Главком») мене підвів. Я маю на увазі, що він вбиває багато людей, і він втрачає більше людей, ніж, чесно кажучи, українці. Російських солдатів вбивають частіше, ніж українських. Але так, підвів мене. Мені не подобається бачити смерті», – сказав Трамп, додавши, що війни ніколи не було б, якби він був президентом раніше.

Глава США сподівається, що «скоро будуть хороші новини» в контексті війни, не уточнивши, що саме має на увазі. «У цій війні загинули мільйони людей, мільйони душ, і це не американські солдати. Солдати гинуть з такою частотою, якої ніхто не бачив з часів Другої світової війни. Я відчуваю, що з цієї причини я маю обов'язок врегулювати цю ситуацію», – каже він.

До слова, у серпні президент США Дональд Трамп оприлюднив дані про втрати Росії та України у війні з початку 2025 року. За його словами, Росія зазнала значних втрат, тоді як Україна також постраждала, хоч і в меншій кількості.

Як відомо, триває 1303-й день повномасштабної війни в Україні. За даними Генштабу ЗСУ, Росія у війні з Україною станом на 18 вересня втратила близько 1098380 особового складу.