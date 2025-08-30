РФ вдарила по Україні дронами та ракетами. Скільки цілей знешкодила ППО

Зафіксовано влучання п'яти ракет та 24 ударних БпЛА на семи локаціях

У ніч на 30 серпня противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 582 засобів повітряного нападу, передає «Главком».

Окупанти запустили по Україні

537 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;

вісім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області, Краснодарського краю;

37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59 (райони пусків із Саратовської області, акваторії Чорного моря та ТОТ Запорізької обл.).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 548 повітряних цілей:

510 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59.

Зафіксовано влучання п'яти ракет та 24 ударних БпЛА на семи локаціях, падіння збитих (уламки) на 21 локації.

Варто зазначити, що у ніч на 30 серпня російська окупаційна армія масовано атакувала Дніпро «шахедами» та ракетами.

Також російська окупаційна армія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя безпілотниками та ракетами.