Зеленський зробив заяву про окупацію росіянами Сходу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський зробив заяву про окупацію росіянами Сходу
За словами Зеленського, росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою
фото: Офіс президента

Ситуація на полі бою дійсно непроста, але Сили оборони України контролюють фронт

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею чутки про те, що темпи просування російської армії дозволять окупувати схід України через три місяці. Як інформує «Главком», про це він сказав під час конференції YES 2025.

«Росіянам не вдасться це зробити за роки. Хотілося б, щоб розвідки наших партнерів мали щоденні консультації з розвідкою України. Прямо з поля бою», – наголосив український лідер.

За його словами, росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою.

«Їх більше, ніж українців. Це їхня перевага. Найсильніше їхнє угруповання – на сході, але вони в дуже складних умовах», – зазначив Зеленський.

При цьому президент України визнав, що ситуація на полі бою дійсно непроста.

«Вона ускладнюється кількістю ворога, кількістю дронів, змін технологій: сьогодні одні дрони – працює один РЕБ, завтра змінюються дрони, змінюються двигуни – працюють інші лінії і РЕБ», – зазначив він.

Володимир Зеленський додав, що насамперед важливо розуміти, що Сили оборони контролюють фронт.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що місто Куп’янськ Харківської області та його околиці перебувають під контролем українських військ. Водночас окупанти накопичують сили на північних околицях міста.

Також батальйон «Шквал» 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звільнив село Філія на адміністративному кордоні Дніпропетровської області. Над населеним пунктом, що перебував під російською окупацією, знову підняли український прапор.

 

Теги: окупація росіяни фронт Володимир Зеленський

Події в Україні

