Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині триває 1308-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 179 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 67 авіаційних ударів, скинувши при цьому 136 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4888 обстрілів, з них 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6222 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Запоріжжя та Залізничне Запорізької області; Львове, Миколаївка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійський засіб, склад боєприпасів, шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще дві інші важливі цілі російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося 11 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав девʼять авіаційних ударів, скинувши 25 керованих авіабомб, а також здійснив 192 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Западного та у бік Одрадного й Кутьківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Кіндрашівки та Піщаного.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Ольгівка, Новоєгорівка, Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Шандриголове, Новомихайлівка, Дерилове, Торське, Зарічне та у бік Степового.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили сім штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки та Виїмки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано сім боєзіткнень в районі Майського та у бік Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Бересток, Катеринівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Щербинівка, Полтавка та в напрямку Степанівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Відбулося 58 боєзіткнень у районах населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Вільне, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони зупинили 31 спробу ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Філія, Січневе, Шевченко, Соснівка, Новоіванівка, Тернове, Мирне, Березове, Новогригорівка, Новомиколаївка та у бік Іванівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Противник тричі атакував позиції Сил оборони у районі Полтавки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2025 року фото 10

Нагадаємо, триває 1308-й день повномасштабної війни в Україні.

